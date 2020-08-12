Тайсон: Интер и Шахтер – команды, которые заслуживают финала

Бразильский полузащитник донецкого "Шахтера" Тайсон прокомментировал результативную победу над "Базелем" (4:1) и предстоящую игру полуфинала Лиги Европы с "Интером".

"На протяжении всей карьеры я не был игроком, который постоянно забивает. Моя функция заключается в том, чтобы отдавать голевые передачи, поддерживать игровой темп, создавать моменты для команды и помогать забивать. Свой гол и победу посвящаю всем, кто нас поддерживает, а также отдельно Исмаили. Мне его не хватает на поле. Интер – сложный соперник. Нам нужно тщательно подготовиться к этому матчу. Считаю, фаворита нет: и мы, и Интер – команды, которые заслуживают финала", - сказал Тайсон.

Напомним, что матч "Интер" – "Шахтер" состоится 17 августа в Дюссельдорфе. Начало в 22:00 по Киеву.