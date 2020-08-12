Экс-капитан Десны прокомментировал свой дебют в составе Зари

Новичок "Зари" Денис Фаворов прокомментировал свой дебют в игре против "Днепра-1". Защитник вышел в основе, а команда Скрипника проиграла.

"Активно начали атаковать, старались держать темп, прессинговать, правда, по такой жаре сложно было продемонстрировать что-то сверхъестественное. Скажем так, что-то получилось. что-то нет. На тренировке все разберём, тренеры расскажут про ошибки и в будущем будем эти ошибки устранять.

Переход быстро произошел. Ещё не совсем адаптировался. Буду стараться. Посмотрим, времени на раскачку нет, нужно быстрее привыкать. Общался с главным тренером, да и парни отлично приняли. Всё, так сказать, сопутствует адаптации.

Запорожье? Пока не изучал город, не успел. В городе только 2 дня. Всё ещё впереди", - приводит слова игрока пресс-служба луганчан.