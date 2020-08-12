  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Экс-капитан Десны прокомментировал свой дебют в составе Зари
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-капитан Десны прокомментировал свой дебют в составе Зари

Премьер-лига
(1 голосов)

Выиграть не удалось

Экс-капитан Десны прокомментировал свой дебют в составе Зари
UA-Футбол
Новина українською

Новичок "Зари" Денис Фаворов прокомментировал свой дебют в игре против "Днепра-1". Защитник вышел в основе, а команда Скрипника проиграла.

Читайте такжеКонтрольный матч. Заря дважды вела в счете, но проиграла Днепру-1

"Активно начали атаковать, старались держать темп, прессинговать, правда, по такой жаре сложно было продемонстрировать что-то сверхъестественное. Скажем так, что-то получилось. что-то нет. На тренировке все разберём, тренеры расскажут про ошибки и в будущем будем эти ошибки устранять.

Переход быстро произошел. Ещё не совсем адаптировался. Буду стараться. Посмотрим, времени на раскачку нет, нужно быстрее привыкать. Общался с главным тренером, да и парни отлично приняли. Всё, так сказать, сопутствует адаптации.

Запорожье? Пока не изучал город, не успел. В городе только 2 дня. Всё ещё впереди", - приводит слова игрока пресс-служба луганчан.

Ранее Денис заявил, что не хотел покидать "Десну".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Денис Фаворов СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК "Заря"
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...