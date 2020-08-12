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Защитник Олимпика: Динамо – супер-раздражитель, хорошо, что начнем сезон матчем против них

Премьер-лига
(1 голосов)

Хотят проверить свои силы

Защитник Олимпика: Динамо – супер-раздражитель, хорошо, что начнем сезон матчем против них
UA-Футбол
Новина українською

Защитник "Олимпика" Игорь Снурницын дал большое интревью официальному сайту клуба. Он уверен, что игра с "Динамо" в первом туре - хороший знак.

"Это однозначно хорошо! "Динамо" – супер-раздражитель. Нужно с первого тура включаться и показывать максимальную самоотдачу. Эта игра покажет, насколько мы готовы, конкурентоспособны. Противостоять "Динамо" – всегда интересно".

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Также он высказался о шансах "Шахтера" выиграть Лигу Европы.

"У них отличные шансы на победу! Будет тяжело. Есть еще "Севилья", "Манчестер Юнайтед" и тот же "Интер". Но по игре "Шахтер" сейчас выглядит предпочтительнее остальных".

Отметим, что базовая дата первого тура УПЛ - 22-е августа.

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В статье: Олимпик (Донецк) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Игорь Снурницын
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Источник:
ФК "Олимпик"
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