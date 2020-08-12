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Защитник Олимпика: Динамо – супер-раздражитель, хорошо, что начнем сезон матчем против них
Хотят проверить свои силы
Защитник "Олимпика" Игорь Снурницын дал большое интревью официальному сайту клуба. Он уверен, что игра с "Динамо" в первом туре - хороший знак.
"Это однозначно хорошо! "Динамо" – супер-раздражитель. Нужно с первого тура включаться и показывать максимальную самоотдачу. Эта игра покажет, насколько мы готовы, конкурентоспособны. Противостоять "Динамо" – всегда интересно".
Также он высказался о шансах "Шахтера" выиграть Лигу Европы.
"У них отличные шансы на победу! Будет тяжело. Есть еще "Севилья", "Манчестер Юнайтед" и тот же "Интер". Но по игре "Шахтер" сейчас выглядит предпочтительнее остальных".
Отметим, что базовая дата первого тура УПЛ -