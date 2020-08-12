Контрольный матч. Александрия не без проблем обыгрывает Горняк

Продлив сегодня днем контракт с пятью игроками, "Александрия" вечером провела контрольный матч.

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Подопечные Шарана пропустили первыми от "Горняка", но после взялись за голову и забили трижды. Особенно старался Безбородько, который за две минуты оформил дубль.

"Александрия" - "Горняк" 3:1

Голы: Евгений Банада, 33, Денис Безбородко, 78-пенальти, 80 - Виктор Берко, 17

"Александрия": 1-й тайм: Юрий Панькив (К), Павел Пашаев, Владислав Бабогло, Глеб Бухал, Тимур Стецков, Алексей Довгий, Богдан Мишенко, Кирилл Ковалец, Евгений Банада, потенциальный новичок, Денис Устименко.

2-й тайм: Олег Билык (Дмитрий Рудык), Александр Мельник Владислав Бабогло, Денис Мирошниченко, Артем Гордиенко, Валерий Лучкевич, Артем Ситало (Дмитрий Шастал), Евгений Протасов, Василий Грицук (К), Денис Безбородко, Максим Задерака.

"Горняк": Кирилл Злотар, Богдан Сокол, Вячеслав Рябов, Андрей Голуб, потенциальный новичок, Андрей Григорик (К), Александр Горват, Игорь Яровой, Александр Пятов, Назар Малиновский, Виктор Берко.

Запасные: Дмитрий Черныш, Виталий Фетисов, Глеб Попчук, Евгений Кравчук, Игорь Коцюмака, Андрей Кусок, Игорь Бука, Сергей Гвоздевич, Антон Литвин, потенциальный новичок, Евгений Кателин