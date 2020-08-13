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Вербич и Попов приступили к беговой работе, Шабанов и Миколенко - вне общей группы

Премьер-лига
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Подготовка к сезону продолжается

Вербич и Попов приступили к беговой работе, Шабанов и Миколенко - вне общей группы
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Киевское "Динамо", после вчерашнего спарринга с "Десной", провело очередной тренировочный день.

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Беньямин Вербич, который проходит реабилитацию после операции на паховых кольцах, уже начал пробежки. Также круги вокруг тренировочных полей наматывал Денис Попов. Наблюдали за партнерами со стороны Артем Шабанов и Виталий Миколенко.

Отметим, что в первом туре УПЛ "Динамо" сыграет против "Олимпика". Базовый день - 20-е августа.

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В статье: Динамо (Киев) Артем Шабанов Беньямин Вербич Виталий Миколенко Денис Попов
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Источник:
ФК "Динамо"
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