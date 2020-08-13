Вербич и Попов приступили к беговой работе, Шабанов и Миколенко - вне общей группы

Киевское "Динамо", после вчерашнего спарринга с "Десной", провело очередной тренировочный день.

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Беньямин Вербич, который проходит реабилитацию после операции на паховых кольцах, уже начал пробежки. Также круги вокруг тренировочных полей наматывал Денис Попов. Наблюдали за партнерами со стороны Артем Шабанов и Виталий Миколенко.