Федецкий обвинил Смалийчука в авантюре с эмблемами Карпат

Артем Федецкий, бывший фланговый защитник " Карпат " в 2009-2012, 2017-2019 годах, высказался об изменении логотипа клуба и передаче старого организации ультрасов.

Это еще одна авантюра Смалийчука. Он думает, что хитрый, что он фанатам эмблему передает. Я не верю Смалийчуку. Дай Бог, чтобы я ошибся и будет команда, которая будет развиваться. Но это какие-то схемы. Если он думает, что хитрый, поверьте, в УЕФА более серьезные люди работают. Поэтому так просто не будет. Но жаль ту всю историю, то всю работу, которая была сделана. Она, возможно, не такая крутая, как у "Шахтера" и "Динамо", но это история, это история "Карпат".

Они сделали новую эмблему. Старую эмблему, не знаю на каких правах, они передали фанатам. И они хотят, чтобы долги остались на новой эмблеме. А потом клуб обанкротится, и фанаты вернут уже новой команде старую эмблему "Карпат". Они думают, что они самые хитрые, что у них все это получится. Это все авантюра.