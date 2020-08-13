Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Федецкий обвинил Смалийчука в авантюре с эмблемами Карпат
И упрекнул отношением зелено-белых к Козловскому
Артем Федецкий, бывший фланговый защитник "
Это еще одна авантюра Смалийчука. Он думает, что хитрый, что он фанатам эмблему передает. Я не верю Смалийчуку. Дай Бог, чтобы я ошибся и будет команда, которая будет развиваться. Но это какие-то схемы. Если он думает, что хитрый, поверьте, в УЕФА более серьезные люди работают. Поэтому так просто не будет. Но жаль ту всю историю, то всю работу, которая была сделана. Она, возможно, не такая крутая, как у "Шахтера" и "Динамо", но это история, это история "Карпат".
Они сделали новую эмблему. Старую эмблему, не знаю на каких правах, они передали фанатам. И они хотят, чтобы долги остались на новой эмблеме. А потом клуб обанкротится, и фанаты вернут уже новой команде старую эмблему "Карпат". Они думают, что они самые хитрые, что у них все это получится. Это все авантюра.
То, что их не допускают к соревнованиям - мне неприятно. Ведь это та команда, которой я отдал много здоровья и сил. Но так, как ведет себя руководство в лице Смалийчука... Например, чемпионат не доиграли. Козловский там хотел помочь. Смалийчук заплатил штраф. Это цирк. Козловский поступил правильно, ведь он также фанат "Карпат". У него своя команда, но он является фанатом "Карпат", он хотел в трудный момент помочь им. Кто-то это воспринимает как хайп, но я Козловского уважаю за это, ведь знаю его лично и он действительно хотел помочь "Карпатам".
Они решили не доигрывать чемпионат, аргументируя это тем, что будут стартовать в новом сезоне в Первой лиге. Простите меня, как это в Первой лиге? В следующем сезоне еще будут команды, которые будут видеть, что вылетают в Первую лигу. И они скажут, что у них нет шансов, так зачем тратить деньги на матчи, которые остались. Есть же какой-то регламент, какие-то нормы, которые надо выполнять. И здесь нужно, чтобы Федерация на это реагировала.