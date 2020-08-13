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Колос готовится к сезону УПЛ на Полтавщине

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Колос готовится к сезону УПЛ на Полтавщине
Новина українською

Делегация "Колоса" во вторник прибыла в село Копылы, что вблизи Полтавы, на свой летний сбор. По приезду на команду ждал обед и отдых, а уже вечером состоялась первая полноценная тренировка.

От среды - по две тренировки в день с дополнительным занятиям в тренажерном зале.

Вчера утром на футболистов ждала небольшая пробежка через лес и работа на песке. Они были разделены на две команды (белые и синие), между ними разгорелась настоящая битва в футбол и волейбол. В итоге победу праздновали белые, а те, кто потерпел поражение, получили свое традиционное наказание.

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Вечернее занятие прошло уже на футбольном поле и продолжалось почти 2 часа.

Сегодня по расписанию у футболистов насыщенный день и три тренировки, первая из них начнется уже в 8 утра.

На Полтавщине "Колос" пробудет до 16 августа.

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В статье: Руслан Костышин Колос (Ковалевка) тренировочный сбор
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Источник:
Колос

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