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Колос готовится к сезону УПЛ на Полтавщине
По крайней мере на этой неделе
Делегация "
От среды - по две тренировки в день с дополнительным занятиям в тренажерном зале.
Вчера утром на футболистов ждала небольшая пробежка через лес и работа на песке. Они были разделены на две команды (белые и синие), между ними разгорелась настоящая битва в футбол и волейбол. В итоге победу праздновали белые, а те, кто потерпел поражение, получили свое традиционное наказание.
Вечернее занятие прошло уже на футбольном поле и продолжалось почти 2 часа.
Сегодня по расписанию у футболистов насыщенный день и три тренировки, первая из них начнется уже в 8 утра.
На Полтавщине "Колос" пробудет до 16 августа.