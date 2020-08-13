Экс-нападающий Карпат стал игроком румынского клуба

До недавнего времени форвард " зелено-белых " и сборной Молдовы 22-летний Александру Бойчук перешел на правах свободного агента в клуб "Академика" из города Клинчени, сообщает Digisport.

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По итогам сезона 2019/2020 команда финишировала во второй подгруппе чемпионата и заняла там 4 место (из 8 команд).

Бойчук сыграл в "Карпатах" сезон 2019/2020, отличился 2 голами в 17 матчах.