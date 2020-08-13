Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-нападающий Карпат стал игроком румынского клуба
Один из аутсайдеров
До недавнего времени форвард "
Читайте такжеНападающий из Молдовы и сын Тлумака покинули Карпаты
По итогам сезона 2019/2020 команда финишировала во второй подгруппе чемпионата и заняла там 4 место (из 8 команд).
Бойчук сыграл в "Карпатах" сезон 2019/2020, отличился 2 голами в 17 матчах.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...