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В Десне упрекнули тренерский штаб сборной Украины игнорированием Филиппова
Никто им даже не интересовался
Пресс-атташе "
За весь сезон, замечает представитель "Десны", ни разу никто не то что не приехал и не посмотрел, но даже не позвонил по поводу форварда.
Ну можно просто позвонить тому же Рябоконю [главный тренер "Десны"], спросить за Филиппова, возможно, о его личных качествах, еще что-то. Но нет :) даже в расширенный список не можно включать.
В прошлом сезоне Александр Филиппов провел в составе "Десны" 20 матчей, забил 12 голов, отдал 1 ассист.