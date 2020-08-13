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В Десне упрекнули тренерский штаб сборной Украины игнорированием Филиппова

Премьер-лига
(1 голосов)

Никто им даже не интересовался

В Десне упрекнули тренерский штаб сборной Украины игнорированием Филиппова
Новина українською

Пресс-атташе "Десны" Александр Шевченко в комментариях на Фейсбуке высказался по поводу объявления тренерским штабом "сине-желтых" расширенного списка игроков, которых собирается вызвать коуч национальной команды и отсутствия черниговца Александра Филиппова.

За весь сезон, замечает представитель "Десны", ни разу никто не то что не приехал и не посмотрел, но даже не позвонил по поводу форварда.

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Ну можно просто позвонить тому же Рябоконю [главный тренер "Десны"], спросить за Филиппова, возможно, о его личных качествах, еще что-то. Но нет :) даже в расширенный список не можно включать.

В прошлом сезоне Александр Филиппов провел в составе "Десны" 20 матчей, забил 12 голов, отдал 1 ассист.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Десна (Чернигов) Александр Рябоконь Александр Филиппов
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Комментарии (6)
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yunguvnor (м. Чернігів)
13.08.2020 в 09:22
Справедливо. Найкращого українського нападника іґнорують просто тому, шо він не з "правильного" клубу. Двовладдя кротів і мінтів продовжується, на жаль.
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0
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Инспектор ( )
13.08.2020 в 09:19
У тренерского штаба есть динамовец Супряга
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-1
S_Shvets (Киев)
13.08.2020 в 09:20
а ще гентівець Яремчук та шахтарівець Мораєс
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yunguvnor (м. Чернігів)
13.08.2020 в 09:23
Яремчук не центрфорвард, хоча може його зіграти. Він лівий крайок; у Ґенті він з минулого сезону грає саме там, бо Торуп помітив в ньому хорошу мобільність та техніку, яка дозволяє зміщатися в центр, а також обігруватися в пас із партнерами.
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yunguvnor (м. Чернігів)
13.08.2020 в 09:21
Який не показав рівно нічого за два сезони, аби вважати його суперфорвардом. Філ прийшов із кладовки Шахтаря і впахував як конь педальний, аби стати найкращим форвардом в Україні, а Супрязі тупо впало в руки як мажору всьо, шо йому треба.
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Инспектор ( )
13.08.2020 в 09:25
Но девушка ушла...
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