В Десне упрекнули тренерский штаб сборной Украины игнорированием Филиппова

Пресс-атташе " Десны " Александр Шевченко в комментариях на Фейсбуке высказался по поводу объявления тренерским штабом "сине-желтых" расширенного списка игроков, которых собирается вызвать коуч национальной команды и отсутствия черниговца Александра Филиппова.

За весь сезон, замечает представитель "Десны", ни разу никто не то что не приехал и не посмотрел, но даже не позвонил по поводу форварда.

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Ну можно просто позвонить тому же Рябоконю [главный тренер "Десны"], спросить за Филиппова, возможно, о его личных качествах, еще что-то. Но нет :) даже в расширенный список не можно включать.

В прошлом сезоне Александр Филиппов провел в составе "Десны" 20 матчей, забил 12 голов, отдал 1 ассист.