Игрок Олимпика призвал Бондаря и Супрягу выяснить отношения по поводу девушки между собой

Защитник донецких олимпийцев Игорь Снурницын прокомментировал баталию в соцсетях и прессе вокруг девушки своих товарищей по юношеской сборной Украины U-20 (выиграла чемпионат мира U-20) Супряги и Бондаря.

От нападающего киевского "Динамо" Владислава Супряги ушла девушка, а через некоторое время стало известно, что она встречается с игроком "Шахтера" Валерием Бондарем.