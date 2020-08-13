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Игрок Олимпика призвал Бондаря и Супрягу выяснить отношения по поводу девушки между собой

Премьер-лига
(2 голосов)

Если есть, собственно, какой-то конфликт

Игрок Олимпика призвал Бондаря и Супрягу выяснить отношения по поводу девушки между собой
Новина українською

Защитник донецких олимпийцев Игорь Снурницын прокомментировал баталию в соцсетях и прессе вокруг девушки своих товарищей по юношеской сборной Украины U-20 (выиграла чемпионат мира U-20) Супряги и Бондаря.

От нападающего киевского "Динамо" Владислава Супряги ушла девушка, а через некоторое время стало известно, что она встречается с игроком "Шахтера" Валерием Бондарем.

Читайте такжеПо стопам Седан. Экс-девушка Супряги променяла форварда Динамо на защитника Шахтера. ФОТО

Мне кажется, такие вещи должны решаться между людьми, которые являются непосредственными участниками этой "мыльной оперы".

Я знаю обоих ребят, как замечательных футболистов и моих хороших друзей. Они - взрослые люди и сами разберутся.

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В статье: Олимпик (Донецк) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Владислав Супряга Валерий Бондарь Игорь Снурницын
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Источник:
Олімпік

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Комментарии (7)
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oda1979 (Запорожье)
13.08.2020 в 10:48
Это вопрос уровня Павелка. Срочно нужна конференция с участием функционеров ФФУ и всех центральных СМИ.
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+1
0
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sawyer3273 (Тель-Авив)
13.08.2020 в 10:42
Ох уж эти журнализдские заголовки. Он призвал всех отвалить от них, а не чтоб они отношения выясняли.
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0
0
Hanter44 (Baburka)
13.08.2020 в 10:31
Это возможно только на этом сайте: Проблемы Морозючки,обсуждение амурных проблем футболистов.Что преподнесут нам еще?
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0
0
Maksrovnii (Днепр)
13.08.2020 в 10:27
А что говорит Луческу по этому поводу ?
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+1
0
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Serega1111 (Киев)
13.08.2020 в 10:14
Почему эта фуита уже даже не в рубрике Lyfestyle?
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+1
0
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ascent (Луксор)
13.08.2020 в 09:43
Да может Супряга вздохнул с облегчением, когда она от него наконец-то свалила ! А тут все начали ему напоминать и советовать...
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+3
0
Hanter44 (Baburka)
13.08.2020 в 10:33
И есть повод вылить то чем богат: слюна,желчь и дерьмо.
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0
0


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