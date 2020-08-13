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Игрок Олимпика призвал Бондаря и Супрягу выяснить отношения по поводу девушки между собой
Если есть, собственно, какой-то конфликт
Защитник донецких
От нападающего киевского "Динамо" Владислава Супряги ушла девушка, а через некоторое время стало известно, что она встречается с игроком "Шахтера" Валерием Бондарем.
Мне кажется, такие вещи должны решаться между людьми, которые являются непосредственными участниками этой "мыльной оперы".
Я знаю обоих ребят, как замечательных футболистов и моих хороших друзей. Они - взрослые люди и сами разберутся.