Динамо отказало Болонье по поводу трансфера Супряги

1. Матвиенко играет (пусть не всегда) в основе Шахтера. В т.ч. - в еврокубках, т.е. "засветился".2. По нему еще не было предложений с называемыми конкретными суммами (агентские "вбросы" - не считаю). Потому рано говорить, что за него и кто хочет.3. Матвиенко - игрок если и не "основы", то "близко" находящийся возле нее. Это подтверждает его солидный уровень. Да, не 30, но это КЛАУСУЛА скорее, чем ценник (в отличие от Супряги, на который 15-ку Суркисы "повесили" именно ценник). Реально - цена его - половина этой суммы. И сравнивать не стоит, ибо РЕАЛЬНЫХ предложений по нему еще не прозвучало ни от кого ("интересуется" - здесь не катит!).4. Ему еще не введен в команду сменщик (в отличие от Супряги, который еще вообще места в команде не имеет), потому, да - с учетом всех этих факторов на него и надо было "вешать" 30-ку МИНИМУМ.