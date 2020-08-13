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Динамо отказало Болонье по поводу трансфера Супряги

Премьер-лига
(2 голосов)

Назвали свою цену

Динамо отказало Болонье по поводу трансфера Супряги
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Киевское "Динамо" ответило отказом итальянской "Болонье" на официальное предложение о выкупе контракта нападающего Владислава Супряги.

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Итальянский клуб, как информирует La Gazetta dello Sport, предлагал за игрока 8 млн евро плюс бонусы.

"Бело-синие" намерены получить за Владислава не менее 15 млн евро.

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В статье: Болонья (Болонья) Динамо (Киев) Владислав Супряга
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Комментарии (21)
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Unselfish (Белая Церковь )
13.08.2020 в 13:31
Пока оценю так. За прайсом "по дешёвке" в Польшу или Беларусь пускай идут искать. Здесь такие игроки и самим пригодятся. А хотите купить, будьте добры выложить за них озвученные сумы.
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0
0
FC SD CLUB (Кривой Рог)
13.08.2020 в 13:30
8 лямов+бонусы= нормальное предложение. Жаль,мог в Италии рости в футбольном плане,а так...туман...
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0
0
absurdlight (Kiev)
13.08.2020 в 13:13
Пока вы его переоцениваете
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0
0
белорус (Киев)
13.08.2020 в 13:10
15 млн, это конечно неплохо, а почему не 80 или 150 например, ведь аппетит приходит во время еды. Эко заломили. Долбаные Сурки, очередному парню карьеру загубят. Ну как они не могут понять, что он не Мбаппе, ни Неймар в юности, когда за них могли такие бабки заломить. Супряга игрок из колхозного чемпионата и не представитель ЕС.
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0
-1
samojlovs (Донецк)
13.08.2020 в 12:44
Есть у меня два-три вопроса (кто поддерживает подобные "ценники" на С.):1) А что показал Супряга в Динамо (он вроде бы считается, что их игрок)?2) А сколько В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ заплатили за Супрягу Суркисы? (по-моему, они просто перекинули те миллионы в своем офшоре с одного счета на другой?).И тогда последний:3) Так СКОЛЬКО реально сейчас может стоить игрок Днепра Супряга (даже учитывая, что он положил "треху" Динамо и один - Шахтеру)?
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+2
-1
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ПетроФ (Луцьк)
13.08.2020 в 12:49
а Матвієнко вартує 30 лям, як хочуть за нього кроти?
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+2
-2
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Віктор Бокасса (Betwmount)
13.08.2020 в 12:51
Ні, 50 млн., але Матівієнко піде шляхом Степаненка та мабуть Коваленка (навєкі в Києві).
0
-3
samojlovs (Донецк)
13.08.2020 в 13:10
1. Матвиенко играет (пусть не всегда) в основе Шахтера. В т.ч. - в еврокубках, т.е. "засветился".2. По нему еще не было предложений с называемыми конкретными суммами (агентские "вбросы" - не считаю). Потому рано говорить, что за него и кто хочет.3. Матвиенко - игрок если и не "основы", то "близко" находящийся возле нее. Это подтверждает его солидный уровень. Да, не 30, но это КЛАУСУЛА скорее, чем ценник (в отличие от Супряги, на который 15-ку Суркисы "повесили" именно ценник). Реально - цена его - половина этой суммы. И сравнивать не стоит, ибо РЕАЛЬНЫХ предложений по нему еще не прозвучало ни от кого ("интересуется" - здесь не катит!).4. Ему еще не введен в команду сменщик (в отличие от Супряги, который еще вообще места в команде не имеет), потому, да - с учетом всех этих факторов на него и надо было "вешать" 30-ку МИНИМУМ.
+1
0
samojlovs (Донецк)
13.08.2020 в 13:16
Когда Супряга один сезон хотя бы покажет в Динамо, на что он годен (причем в матчах не только ЧУ, но и еврокубков) - можно будет по нему что-то определенное утверждать. Пока что - могу сказать только, что парень молодой, талантливый и с хорошим потенциалом. Однако, не думаю, что итальянцам будет когда его у него развивать, им нужен готовый ИГРОК, а не "на вырост".Т.е. Супряга еще ничего не достиг, даже в Украине, не говоря про остальное, чтоб стоить 15-ку... Не уверен, что он реально стоит и 8-мь!
0
0
samojlovs (Донецк)
13.08.2020 в 13:22
"Внутри чемпионата" - у нас много ребят "молодых" и "талантливых", из которых на достаточно солидный уровень (а СТОИМОСТЬ игрока из ЧУ больше 5 млн. у.е. - считаю таким) - выходят примерно 1 из 10, а на топ-уровень - по нашим конечно же "меркам" (более 10 млн. у.е.) - выходит 1 из 50, не более. О Супряге пока говорить в этом контексте рановато. Пусть отыграет (как прежде Цыганков) 2-3 сезона стабильно и в хорошем клубе (ну, чтобы и в еврокубках бывал) - тогда можно будет его оценить более объективно.
0
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
13.08.2020 в 12:30
навіщо чергова оренда у СК Дніпро-1??? Динамо К все ріно (з луческу чи без луческу) Супрягу в основу не пропустять, для чого ці знущання, продайте у Наполі, і клуб іменитий, і гравець - кар'єра гравця піде вгору, і ДК заробить - усі задоволені, чому ж ні!??
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0
-4
Alex.696 (Немирів)
13.08.2020 в 12:39
Не відправлять ні в який СКД1, у Динамо зараз взагалі нема нападників.
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+2
-2
Trztrqtr (Украина)
13.08.2020 в 13:25
Если не расчитаются в итоге перед СК за Супрягу, то СК его просто заберет назад, никто и спрашивать ДК не будет.
0
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
13.08.2020 в 12:26
де трансфер Супряги у Серію А? хочу бачити Супрягу у Наполі!
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+1
-1
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
13.08.2020 в 12:24
так у вчорашній статті була пропозиція Болоньї - 9,5 млн євро+бонуси при наступних трансферах а тут виявляється 8 млн як так можна обманювати на рівному місці?
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+1
0
ВасяКулебяка (Козливка)
13.08.2020 в 12:23
Сурок бери деньги и тикай
Ответить
+2
-3
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
13.08.2020 в 12:50
Яккщо Суркісу знадобляться поради лузера та профана, він звернеться до тебе.
Ответить
0
-3
Sasha_Bond (Чернигов)
13.08.2020 в 12:09
Жаль парня!
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+2
-5
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
13.08.2020 в 12:15
А що з парнєм не так?
Ответить
+3
-2
Sasha_Bond (Чернигов)
13.08.2020 в 12:22
Динамо він не потрібен,так само як і Динамо йому!!!
+2
-3
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
13.08.2020 в 12:29
Дай пруф, або іди накуй, як кажуть японці...
+1
-3


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