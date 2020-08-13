Премьер-лига
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Динамо отказало Болонье по поводу трансфера Супряги
Назвали свою цену
Киевское "
Итальянский клуб, как информирует La Gazetta dello Sport, предлагал за игрока 8 млн евро плюс бонусы.
"Бело-синие" намерены получить за Владислава не менее 15 млн евро.
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Комментарии (21)
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Unselfish (Белая Церковь )
13.08.2020 в 13:31
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FC SD CLUB (Кривой Рог)
13.08.2020 в 13:30
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absurdlight (Kiev)
13.08.2020 в 13:13
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белорус (Киев)
13.08.2020 в 13:10
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samojlovs (Донецк)
13.08.2020 в 12:44
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ПетроФ (Луцьк)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
13.08.2020 в 12:51
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samojlovs (Донецк)
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samojlovs (Донецк)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
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Alex.696 (Немирів)
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Trztrqtr (Украина)
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ВасяКулебяка (Козливка)
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