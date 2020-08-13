Итальянский Наполи отказался от подписания защитника Динамо

Неаполитанский "Наполи" из Серии А передумал покупать контракт защитника киевского " Динамо " Виталия Миколенко.

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Дело в том, что в клубе были готовы выложить только 10 млн евро. А, как утверждает Il napolionline.com, боссы "бело-синих" хотят получить за Виталия 35 млн евро.

Поэтому "Наполи" не отказался от возвращения к теме Миколенко, но пока "заморозил" переговоры.