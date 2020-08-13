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Итальянский Наполи отказался от подписания защитника Динамо
Есть еще "Эвертон" в загашнике
Неаполитанский "Наполи" из Серии А передумал покупать контракт защитника киевского "
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Дело в том, что в клубе были готовы выложить только 10 млн евро. А, как утверждает Il napolionline.com, боссы "бело-синих" хотят получить за Виталия 35 млн евро.
Поэтому "Наполи" не отказался от возвращения к теме Миколенко, но пока "заморозил" переговоры.
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Комментарии (4)
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белорус (Киев)
13.08.2020 в 13:22
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Unselfish (Белая Церковь )
13.08.2020 в 13:27
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kuandrew (Львов)
13.08.2020 в 13:21
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Unselfish (Белая Церковь )
13.08.2020 в 13:26
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