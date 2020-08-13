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Итальянский Наполи отказался от подписания защитника Динамо

Премьер-лига
(3 голосов)

Есть еще "Эвертон" в загашнике

Итальянский Наполи отказался от подписания защитника Динамо
Новина українською

Неаполитанский "Наполи" из Серии А передумал покупать контракт защитника киевского "Динамо" Виталия Миколенко.

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Дело в том, что в клубе были готовы выложить только 10 млн евро. А, как утверждает Il napolionline.com, боссы "бело-синих" хотят получить за Виталия 35 млн евро.

Поэтому "Наполи" не отказался от возвращения к теме Миколенко, но пока "заморозил" переговоры.

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В статье: Динамо (Киев) Наполи (Неаполь) Виталий Миколенко
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Комментарии (4)
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белорус (Киев)
13.08.2020 в 13:22
Очередного парня загубят. Всё этим Суркам мало, надо трезво оценивать вещи.
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+1
-1
Unselfish (Белая Церковь )
13.08.2020 в 13:27
Так трезво оценивает, а итальянцы считают, что можно пачками скупать по дешёвке... Вот их и послали...
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+1
-1
kuandrew (Львов)
13.08.2020 в 13:21
А-хах...Сурко на старість геть розум втратив...
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+2
-1
Unselfish (Белая Церковь )
13.08.2020 в 13:26
Значит когда бразил по 80 лямов продают это нормально, а за украинца 35 ,то это уже ум потеряли??? Надо иметь хоть грамм достоинства, а не разбазаривать то что есть по дешёвке...
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+1
-1


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