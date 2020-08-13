  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. ПФК Львов отказался от спаррингов на втором сборе
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ПФК Львов отказался от спаррингов на втором сборе

Премьер-лига
(1 голосов)

Двух тренировок в день должно хватать

ПФК Львов отказался от спаррингов на втором сборе
Новина українською

Во вторник "сине-золотые львы" начали второй этап подготовки к новому чемпионату УПЛ. Заключительную часть предсезонных сборов львовяне проведут в родном городе.

После подготовительных спаррингов с "Полесьем" (Житомир) (1: 1) и тернопольской "Нивой" (2: 2) завершилась первая фаза подготовки подопечных Георгия Цецадзе к новому сезону. В понедельник, 10 августа, игроки получили выходной.

Читайте такжеПФК Львов ничьей завершил первый этап тренировочного сбора

Отныне, тем не менее, тренировочный календарь основной команды "Львова" будет более насыщенным. Игроки будут тренироваться дважды в день и получат больше теории. Кроме того, наставник ПФК "Львов" Георгий Цецадзе еще анонсировал появление новичков накануне старта сезона.

Спаррингов на второй подготовительный сбор не запланировано. Игровую практику "сине-золотые львы" получат уже в 1 туре нового чемпионата, который стартует 22 августа. Будущим соперником, напомним, станет одна из команд ПФЛ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Товарищеский матч ФК Львов Контрольный матч спарринг
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ПФК Львів

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Микко82 (Херсон)
13.08.2020 в 15:26
На виліт кандидат номер 1
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...