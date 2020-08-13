ПФК Львов отказался от спаррингов на втором сборе

Во вторник " сине-золотые львы " начали второй этап подготовки к новому чемпионату УПЛ. Заключительную часть предсезонных сборов львовяне проведут в родном городе.

После подготовительных спаррингов с "Полесьем" (Житомир) (1: 1) и тернопольской "Нивой" (2: 2) завершилась первая фаза подготовки подопечных Георгия Цецадзе к новому сезону. В понедельник, 10 августа, игроки получили выходной.

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Отныне, тем не менее, тренировочный календарь основной команды "Львова" будет более насыщенным. Игроки будут тренироваться дважды в день и получат больше теории. Кроме того, наставник ПФК "Львов" Георгий Цецадзе еще анонсировал появление новичков накануне старта сезона.

Спаррингов на второй подготовительный сбор не запланировано. Игровую практику "сине-золотые львы" получат уже в 1 туре нового чемпионата, который стартует 22 августа. Будущим соперником, напомним, станет одна из команд ПФЛ.