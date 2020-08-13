Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Артем Федецкий: Днепр - хорошая итальянская брендовая вещь, а Днепр-1 - китайская
Вспомнил и Зозулю
Бывший игрок "Днепра" и сборной Украины Артем Федецкий негативно высказался о клубе "
О "Днепр-1" Артема спросили русле слухов о переходе на тренерскую должность в этот клуб Виктора Скрипника.
- Никто не понял, что там происходило и куда Скрипник шел, зачем, имея уже гарантированное место в Лиге Европы. Переходить в "Днепр-1" - абсолютно не вижу смысла.
- Писали, что хочет вернуться в родную команду, в Днепре работать ...
- В город Днепр вернуться? Там ехать из Запорожья в Днепр буквально 40 минут времени. Он, наверное, на каждую тренировку ездит на машине [оттуда]. Он постоянно бывал в Днепре! Вернуться в родную команду? Родной команды уже нет! "Днепр-1" - это не тот "Днепр", который был. Я не хочу "Днепр-1" обижать, но, когда я слышу "Днепр-1", у меня начинается ностальгия по настоящему "Днепром".
Если команда сформирована на базе "Днепра", то это итальянская хорошая брендовая вещь, а "Днепр-1" - это китайская вещь. Это если параллель провести. Но я не хочу ни в коем случае обижать руководство и игроков "Днепра-1". Мне, например, до сих пор болит за то "Днепр", которого уже нет. Когда слышу "Днепр-1", то как-то так не по себе.
- А в "Днепре-1" вам что-то понравилось в этом сезоне?
- Я не слежу за ним. Не интересно абсолютно.
- Супряга, Булеца там выстрелили...
- Футболисты хорошие, если в целом. А вообще выступления "Днепра-1" мне абсолютно не интересны. Название "Днепр-1" я не могу воспринять до сих пор. "Днепр", "Днепр" - это да! Звучит круто, это бренд!
- Так же думает Зозуля и другие из того состава?
- Думаю, если вы спросите у Зозули, он гораздо больше расскажет. Просто вы это не опубликуете, потому что там будет много нецензурных слов (смеется).