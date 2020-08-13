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Артем Федецкий: Днепр - хорошая итальянская брендовая вещь, а Днепр-1 - китайская

Премьер-лига
(1 голосов)

Вспомнил и Зозулю

Артем Федецкий: Днепр - хорошая итальянская брендовая вещь, а Днепр-1 - китайская
Новина українською

Бывший игрок "Днепра" и сборной Украины Артем Федецкий негативно высказался о клубе "Днепр-1" в русле его преемственности в днепровском футболе и традиций болельщиков.

О "Днепр-1" Артема спросили русле слухов о переходе на тренерскую должность в этот клуб Виктора Скрипника.

- Никто не понял, что там происходило и куда Скрипник шел, зачем, имея уже гарантированное место в Лиге Европы. Переходить в "Днепр-1" - абсолютно не вижу смысла.

- Писали, что хочет вернуться в родную команду, в Днепре работать ...

- В город Днепр вернуться? Там ехать из Запорожья в Днепр буквально 40 минут времени. Он, наверное, на каждую тренировку ездит на машине [оттуда]. Он постоянно бывал в Днепре! Вернуться в родную команду? Родной команды уже нет! "Днепр-1" - это не тот "Днепр", который был. Я не хочу "Днепр-1" обижать, но, когда я слышу "Днепр-1", у меня начинается ностальгия по настоящему "Днепром".

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Если команда сформирована на базе "Днепра", то это итальянская хорошая брендовая вещь, а "Днепр-1" - это китайская вещь. Это если параллель провести. Но я не хочу ни в коем случае обижать руководство и игроков "Днепра-1". Мне, например, до сих пор болит за то "Днепр", которого уже нет. Когда слышу "Днепр-1", то как-то так не по себе.

- А в "Днепре-1" вам что-то понравилось в этом сезоне?

- Я не слежу за ним. Не интересно абсолютно.

- Супряга, Булеца там выстрелили...

- Футболисты хорошие, если в целом. А вообще выступления "Днепра-1" мне абсолютно не интересны. Название "Днепр-1" я не могу воспринять до сих пор. "Днепр", "Днепр" - это да! Звучит круто, это бренд!

- Так же думает Зозуля и другие из того состава?

- Думаю, если вы спросите у Зозули, он гораздо больше расскажет. Просто вы это не опубликуете, потому что там будет много нецензурных слов (смеется).

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В статье: Роман Зозуля Артем Федецкий Виктор Скрипник СК Днепр-1 Днепр Днепр-1
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (8)
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C_Ballack (Днепр)
13.08.2020 в 15:21
Ну ностальгируй дальше... Как говорится - "дурень думкою богатіе".
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0
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
13.08.2020 в 15:14
правильно, "минус один" - подделка
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0
0
avatar
Dnepr-75 (Днiпро)
13.08.2020 в 15:06
Ценитель итальянских шмоток, а то что они отшиты на брендовых фабриках в Китае надеюсь понимает. Днепр, ФК Днепр, Днепр1 , это от нас мало зависит, главное что есть команда представляющая город в нашей нестабильной экономически и политически стране.У преведущих двух Днепров были победы и достижения, надеюсь и у этого будет.
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+2
-1
sam (Дніпро)
13.08.2020 в 15:05
С интересом жду, что нам Артём скоро расскажет про "Карпаты"... :)
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+1
-1
avatar
Микко82 (Херсон)
13.08.2020 в 15:24
Вже розказує що нові Карпати це підробка.
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0
0
Vantala (Kharkiv)
13.08.2020 в 15:01
Красиво макнул хитросделаных. И по делу.
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+2
-1
Dnepr1978 (Днепропетровск)
13.08.2020 в 14:26
Стеценко когда регистрировал клуб, он тоже к тому советскому Днепру отношения не имеет. Можно даже вспомнить год основания.
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+3
0
Dozenko (NewYork)
13.08.2020 в 14:49
никогда не думал про это...теперь к днепр-1 буду относиться проще ) спасибо )
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0
-1


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