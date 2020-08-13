Олимпик определился со стадионом на новый сезон в УПЛ

Стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского в Киеве останется домашней ареной для донецкого " Олимпика " на сезон 2020/2021.

Именно на "Динамо" дончане в стартовом туре будут принимать команду Мирчи Луческу. Базовая дата поединка - 22 августа (суббота).

Напомним, что из-за оккупации Россией Донецка клуб в 2014 году перебрался в Киев. Сначала команда выступала на стадионе имени Банникова, потом перебралась на арену имени Лобановского.

Клуб заявляет о желании перебраться из Киева в другой город. В начале лета этого года говорили об идее перебраться в Одессу и объединиться с тамошним клубом "Черноморец" и выступать на одноименной арене.