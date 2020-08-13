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Олимпик определился со стадионом на новый сезон в УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Переезд в Одессу отменяется?

Олимпик определился со стадионом на новый сезон в УПЛ
Новина українською

Стадион "Динамо" им. Валерия Лобановского в Киеве останется домашней ареной для донецкого "Олимпика" на сезон 2020/2021.

Именно на "Динамо" дончане в стартовом туре будут принимать команду Мирчи Луческу. Базовая дата поединка - 22 августа (суббота).

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Напомним, что из-за оккупации Россией Донецка клуб в 2014 году перебрался в Киев. Сначала команда выступала на стадионе имени Банникова, потом перебралась на арену имени Лобановского.

Клуб заявляет о желании перебраться из Киева в другой город. В начале лета этого года говорили об идее перебраться в Одессу и объединиться с тамошним клубом "Черноморец" и выступать на одноименной арене.

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В статье: Олимпик (Донецк) Стадион "Черноморец" УПЛ стадион Динамо им Валерия Лобановского НТК им Банникова
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Источник:
Олімпік

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
13.08.2020 в 16:58
у Гельзина нет бабок еле тянет ОД--зачем ему ЧО он чьята подстава на землю в Одессе в центре города --но он не говорит кто его хозяин- поэтому не чего не получит- тут что то не чисто
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