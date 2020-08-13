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Сассуоло интересуется игроком Шахтера
Дончане не намерены отпускать игрока
Представитель итальянской Серии А "Сассуоло" проявляет интерес к 20-летнему центральному защитнику "Шахтера" Витао.
На подписании талантливого бека лично настаивает главный тренер команды Роберто Де Дзерби.
"Сассуоло" готов заплатить за Витао 4 миллиона евро.
В итальянском клубе считают, что бразильский бек "Шахтера" будет способен идеально вписаться в тактические построения команды.
Напомним, за "Шахтер" Витао выступает с осени минувшего года. За подписание бразильца "горняки" заплатили "Палмейрасу" 4 миллиона евро, поэтому крайне сомнительно, чтобы сейчас дончане согласились отпустить далеко еще не реализовавшего свой потенциал футболиста за аналогичную сумму.