Сассуоло интересуется игроком Шахтера

Представитель итальянской Серии А "Сассуоло" проявляет интерес к 20-летнему центральному защитнику "Шахтера" Витао.

На подписании талантливого бека лично настаивает главный тренер команды Роберто Де Дзерби.

"Сассуоло" готов заплатить за Витао 4 миллиона евро.

В итальянском клубе считают, что бразильский бек "Шахтера" будет способен идеально вписаться в тактические построения команды.

Напомним, за "Шахтер" Витао выступает с осени минувшего года. За подписание бразильца "горняки" заплатили "Палмейрасу" 4 миллиона евро, поэтому крайне сомнительно, чтобы сейчас дончане согласились отпустить далеко еще не реализовавшего свой потенциал футболиста за аналогичную сумму.