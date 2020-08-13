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Сассуоло интересуется игроком Шахтера

Премьер-лига
(2 голосов)

Дончане не намерены отпускать игрока

Сассуоло интересуется игроком Шахтера
Новина українською

Представитель итальянской Серии А "Сассуоло" проявляет интерес к 20-летнему центральному защитнику "Шахтера" Витао.

На подписании талантливого бека лично настаивает главный тренер команды Роберто Де Дзерби.

"Сассуоло" готов заплатить за Витао 4 миллиона евро.

В итальянском клубе считают, что бразильский бек "Шахтера" будет способен идеально вписаться в тактические построения команды.

Напомним, за "Шахтер" Витао выступает с осени минувшего года. За подписание бразильца "горняки" заплатили "Палмейрасу" 4 миллиона евро, поэтому крайне сомнительно, чтобы сейчас дончане согласились отпустить далеко еще не реализовавшего свой потенциал футболиста за аналогичную сумму.

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В статье: Шахтер (Донецк) Сассуоло (Сассуоло) Витао
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(2 голосов)
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Комментарии (11)
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Wertu098 (фуфлона)
13.08.2020 в 18:23
Он большего и не стоит))
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0
0
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Инспектор ( )
13.08.2020 в 18:05
Сассуоло это типа Балканы?
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0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
13.08.2020 в 17:32
ответ: отсассуоло!
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+4
-3
avatar
ПетроФ (Луцьк)
13.08.2020 в 17:30
наївні. в кротів такса - 30 лям
Ответить
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
13.08.2020 в 17:39
за 29 лямов евриков возьмёшь? я устрою переговоры!
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+2
-3
avatar
таврия19752009 (симферополь)
13.08.2020 в 18:24
Тейшейра 50м ,Фред 47м,Фернаньдиньо
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+1
0
avatar
ПетроФ (Луцьк)
13.08.2020 в 18:38
крисчанин, першого купили китайці а другого американці. це ж дикі люди і вони просто перепутали європейський футбол з американським, від цього і ціна..
0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
13.08.2020 в 19:00
петя, цена контракта - это РЕАЛЬНАЯ цена (в большинстве случаев, если нет схем)! про спрос/предложение слыхал что-нибудь?
0
0
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таврия19752009 (симферополь)
13.08.2020 в 17:23
за 4 м только Детиньо и то не факт
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+4
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
13.08.2020 в 17:32
ну, масса, может быть, такая же, но дентиньо ростом пониже)))
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+1
-3
kuandrew (Львов)
13.08.2020 в 17:45
або Велингтон Нем..))
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+3
-1


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