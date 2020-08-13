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Мирча Луческу: Миколенко спокойно может играть в Серии А

Премьер-лига
(3 голосов)

Динамо готово продать одного из лучших молодых игроков?

Мирча Луческу: Миколенко спокойно может играть в Серии А
Новина українською

В последнее время в итальянских СМИ активно пишут об интересе "Наполи" к защитнику "Динамо" Виталию Миколенко. По последней информации, неаполитанцы отложили трансфер, поскольку не готовы выполнить условия киевского клуба.

Тем не менее, персона украинского футболиста до сих пор интересна для неаполитанских журналистов. В частности, местное Radio Kiss Kiss попросило оценить перспективы Миколенко главного тренера "Динамо" Мирча Луческу, который в свое время работал на Апеннинах.

"Он сильный левый защитник для атаки, один из самых востребованных. У него были проблемы после пандемии, но он спокойно может играть в Серии А. Надеюсь поработать с ним", - заявил Луческу.

Также Мистер ответил на вопрос о Матвиенко: "Он был у меня в "Шахтере ", у него большое будущее. Знаю, что им интересуется "Арсенал"".

Добавим, что Миколенко еще не играл в контрольных матчах под руководством Луческу, поскольку залечивает повреждение.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Наполи (Неаполь) Виталий Миколенко
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Источник:
ilnapolista.it

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Комментарии (2)
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таврия19752009 (симферополь)
13.08.2020 в 18:25
Луческу продал бы сейчас,Суркис продаст в 30 лет
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TIRAN (Донецк (Украина!))
13.08.2020 в 17:42
прикольно было бы, если бы можно было покупать футболёров инкогнито. оооп - вомбата покупает шд!)))
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