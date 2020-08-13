Мирча Луческу: Миколенко спокойно может играть в Серии А

В последнее время в итальянских СМИ активно пишут об интересе "Наполи" к защитнику "Динамо" Виталию Миколенко. По последней информации, неаполитанцы отложили трансфер, поскольку не готовы выполнить условия киевского клуба.

Тем не менее, персона украинского футболиста до сих пор интересна для неаполитанских журналистов. В частности, местное Radio Kiss Kiss попросило оценить перспективы Миколенко главного тренера "Динамо" Мирча Луческу, который в свое время работал на Апеннинах.

"Он сильный левый защитник для атаки, один из самых востребованных. У него были проблемы после пандемии, но он спокойно может играть в Серии А. Надеюсь поработать с ним", - заявил Луческу.

Также Мистер ответил на вопрос о Матвиенко: "Он был у меня в "Шахтере ", у него большое будущее. Знаю, что им интересуется "Арсенал"".

Добавим, что Миколенко еще не играл в контрольных матчах под руководством Луческу, поскольку залечивает повреждение.