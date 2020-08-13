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Рома интересуется защитником Динамо

Премьер-лига
(2 голосов)

Томаш Кендзера может перебраться в Серию А

Рома интересуется защитником Динамо
Новина українською

Защитник "Динамо" Томаш Кендзера заинтересовал "Рому", сообщает итальянский журналист Альфредо Педулла.

Итальянский клуб контактировал с "Динамо" по поводу возможности трансфера 26-летнего поляка.

Кендзера играет за киевский клуб с лета 2017-го. Его контракт с киевлянами рассчитан еще на сезон.

Отметим, что Паулу Фонсека перевёл "Рому" на игру в три защитника по ходу сезона. Так что скорее всего Кендзера рассматривается "волками" в роли центрального защитника, где он действовал в последних спаррингах "Динамо".

Ранее наставник киевлян Мирча Луческу заявил, что Виталий Миколенко смог бы запросто заиграть в Серии А.

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В статье: Динамо (Киев) Рома (Рим) Томаш Кендзёра
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Комментарии (7)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
13.08.2020 в 20:03
35 млн. Не менше.
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0
0
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scorpius (Ck)
13.08.2020 в 20:14
А лучше 40
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+2
0
Artemanat (Кривой Рог)
13.08.2020 в 19:56
Его купили за 1.5млн,а значит если продадут за 6-8млн будет отлично!!!
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0
-1
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Alex7Chapman (Кропивницький)
13.08.2020 в 19:34
о, пошла жара тепер на кожного динамівця у ряд вишиковуються "зацікавлені" клуби але чомусь практично усі з Серії А цікаво ЧОМУ...?
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+1
-3
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Red_Cat (Салоники)
13.08.2020 в 20:05
мутант редакционный. ты - кнопка, б_ть (с) Гепа
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0
0
Oлeкcин (Н.)
13.08.2020 в 19:07
Какой еще Кендзера, Динама сейчас другого защитника продает, методичку попутал, что ли?!!
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+1
-3
Alex.696 (Немирів)
13.08.2020 в 19:37
Головне, що твоя методичка на місці, а в ній лише одне: гав гав на Динамо.
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-1


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