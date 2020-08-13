Рома интересуется защитником Динамо

Защитник "Динамо" Томаш Кендзера заинтересовал "Рому", сообщает итальянский журналист Альфредо Педулла.

Итальянский клуб контактировал с "Динамо" по поводу возможности трансфера 26-летнего поляка.

Кендзера играет за киевский клуб с лета 2017-го. Его контракт с киевлянами рассчитан еще на сезон.

Отметим, что Паулу Фонсека перевёл "Рому" на игру в три защитника по ходу сезона. Так что скорее всего Кендзера рассматривается "волками" в роли центрального защитника, где он действовал в последних спаррингах "Динамо".

Ранее наставник киевлян Мирча Луческу заявил, что Виталий Миколенко смог бы запросто заиграть в Серии А.