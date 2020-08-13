УАФ: Минай, Ингулец и Рух отвечают требованиям аттестации УПЛ

Сегодня состоялось последнее заседание Комитета по аттестации Украинской ассоциации футбола перед началом следующего сезона, на котором рассматривались вопросы аттестации футбольных клубов. Прежде всего они касались претендентов на повышение в классе – в Премьер-лигу и Первую лигу.

После совещания членов комитета и просмотра предоставленных клубами дополнительных документов семь претендентов на выход в Премьер-лигу, которые подавали документы ("Ингулец" (Петрово), "Минай" (Минай), "Волынь" (Луцк), "Рух" (Львов), "Оболонь-Бровар" (Киев), "Металлист 1925" (Харьков) и "Черноморец" (Одесса)), названы таковыми, что соответствуют критериям аттестации для выступления в высшем дивизионе.

В списке отсутствует ФК "Агробизнес" (Волочиск), который подавал заявку только на выступление в Первой лиге.