  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. УАФ: Минай, Ингулец и Рух отвечают требованиям аттестации УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УАФ: Минай, Ингулец и Рух отвечают требованиям аттестации УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Все три новичка соответствуют критериям для выступления в Премьер-лиге

УАФ: Минай, Ингулец и Рух отвечают требованиям аттестации УПЛ
Новина українською

Сегодня состоялось последнее заседание Комитета по аттестации Украинской ассоциации футбола перед началом следующего сезона, на котором рассматривались вопросы аттестации футбольных клубов. Прежде всего они касались претендентов на повышение в классе – в Премьер-лигу и Первую лигу.

После совещания членов комитета и просмотра предоставленных клубами дополнительных документов семь претендентов на выход в Премьер-лигу, которые подавали документы ("Ингулец" (Петрово), "Минай" (Минай), "Волынь" (Луцк), "Рух" (Львов), "Оболонь-Бровар" (Киев), "Металлист 1925" (Харьков) и "Черноморец" (Одесса)), названы таковыми, что соответствуют критериям аттестации для выступления в высшем дивизионе.

В списке отсутствует ФК "Агробизнес" (Волочиск), который подавал заявку только на выступление в Первой лиге.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рух (Львов) Ингулец (Петрово) ФК Минай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
сайт УАФ
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...