Премьер-лига
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Официально: УЕФА допустил Десну к еврокубкам
Ждем дебюта команды Рябоконя
ФК "Десна" допущена к еврокубкам. УЕФА направил в клуб соответствующее письмо.
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Последний сезон "северяне" закончили на четвертом месте. Теперь они начнут играть в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.
"Десна" планирут проводить
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Источник:Telegram "Десны"
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Комментарии (4)
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DK с 6 лет (Киев)
13.08.2020 в 22:10
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simargl (Чернигов)
13.08.2020 в 21:46
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+6
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Maldini (Киев)
13.08.2020 в 21:44
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DrOn86 (Луцьк)
13.08.2020 в 21:39
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