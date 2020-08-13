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Официально: УЕФА допустил Десну к еврокубкам

Премьер-лига
(1 голосов)

Ждем дебюта команды Рябоконя

Официально: УЕФА допустил Десну к еврокубкам
UA-Футбол
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ФК "Десна" допущена к еврокубкам. УЕФА направил в клуб соответствующее письмо.

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Последний сезон "северяне" закончили на четвертом месте. Теперь они начнут играть в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.

Официально: УЕФА допустил Десну к еврокубкам - изображение 1

"Десна" планирут проводить еврокубковые матчи в Киеве.

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В статье: Лига Европы Десна (Чернигов)
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Источник:
Telegram "Десны"
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Комментарии (4)
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DK с 6 лет (Киев)
13.08.2020 в 22:10
Кдачи!!!
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+1
0
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simargl (Чернигов)
13.08.2020 в 21:46
Ну и славно. Удачи !!!
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+6
0
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Maldini (Киев)
13.08.2020 в 21:44
Только успехов!И деньги нужны.и игру показать!Успехов ей!Ведь у неё бразилов нет.наша родная Украина!Вперёд ребята.стимул хороший!Удачи вам!!!
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+6
0
DrOn86 (Луцьк)
13.08.2020 в 21:39
Удачі)
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+3
0


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