Зирка поздравила Ингулец с выходом в УПЛ

Сегодня "Ингулец" официально вышел в УПЛ. С этим достижением их поздравили соседи - "Зирка".

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"Самый длинный сезон в истории отечественного футбола завершен. Борьба за три путевки в УПЛ продолжалась в первой лиге до последнего секунды. Одной из таких команд, которые вышли в элитный дивизион отечественного футбола стал петровский "Ингулец"!

Футбольный клуб "Звезда" 'поздравляет земляков, которые в тяжелой борьбе завоевали такие важные очки в последнем туре и стали третьим представителем Кировоградщины в элите за последние 30 лет!

Мы также поздравляем с выходом в УПЛ президента клуба Александра Поворознюка, тренерский штаб во главе с Сергеем Лавриненко и игроков команды!

Ждем от вас новых свершений и побед!", - сказано в заявлении.