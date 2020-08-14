В Мариуполе считают определяющим для подготовки к УПЛ следующий спарринг

"Азовцы" накануне провели спарринг с "Кристаллом" из Херсона (5:1). Один из авторов голов в составе " Мариуполя " Илья Путря так прокомментировал эту игру.

Хотя и реализовали не все наши моменты. То, что просил нас тренерский штаб, мы старались выполнять. Да, были ошибки - тренерский штаб на "теории" их нам укажет, разберем.

Готовность команды к старту сезона? Думаю, где-то процентов на 90% мы готовы. Перерыв между чемпионатами был недолгий, поэтому мы не растеряли физические кондиции. Время у нас еще есть - впереди тяжелый спарринг с "Зарей". В этой игре и проверим свои силы и наш уровень готовности.