  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. В Мариуполе считают определяющим для подготовки к УПЛ следующий спарринг
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Мариуполе считают определяющим для подготовки к УПЛ следующий спарринг

Премьер-лига
(1 голосов)

С луганской "Зарей"

В Мариуполе считают определяющим для подготовки к УПЛ следующий спарринг
Новина українською

"Азовцы" накануне провели спарринг с "Кристаллом" из Херсона (5:1). Один из авторов голов в составе "Мариуполя" Илья Путря так прокомментировал эту игру.

Провели хорошую игру. "Кристалл" достойно сопротивлялся и нам было непросто. Хороший спарринг. Получилось забить много голов.

Читайте такжеЭкс-игрок Мариуполя может стать новичком ФК Металл

Хотя и реализовали не все наши моменты. То, что просил нас тренерский штаб, мы старались выполнять. Да, были ошибки - тренерский штаб на "теории" их нам укажет, разберем.

Готовность команды к старту сезона? Думаю, где-то процентов на 90% мы готовы. Перерыв между чемпионатами был недолгий, поэтому мы не растеряли физические кондиции. Время у нас еще есть - впереди тяжелый спарринг с "Зарей". В этой игре и проверим свои силы и наш уровень готовности.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь Заря (Луганск) Кристалл (Херсон) Контрольный матч спарринг Илья Путря
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Маріуполь

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...