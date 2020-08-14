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Киевскому Динамо приписывают интерес к хавбеку Лестера и сборной Португалии

Премьер-лига
(1 голосов)

Правда, говорят об этом не в Англии

Киевскому Динамо приписывают интерес к хавбеку Лестера и сборной Португалии
Новина українською

"Динамо" интересуется 31-летним игроком сборной Португалии и английского "Лестера" Адриеном Силвой, сообщает португальский Record.

Кроме "бело-синих" им же якобы интересуется российский ЦСКА.

Центральный полузащитник, который при необходимости может играть как в опорной зоне, так и быть атакующим хавбеком, имеет контракт с "Лестером" до лета 2021 года.

Однако за свой клуб не выступает - прошлый сезон Адриен провел в аренде французского "Монако", в 25 матчах отдал 2 ассиста.

На счету Адриена 26 матчей за национальную сборную Португалии и 1 гол в составе команды он стал чемпионом Европы.

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В статье: Динамо (Киев) Адриен Силва Лестер Сити Монако (Франция)
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Комментарии (2)
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Alex.696 (Немирів)
14.08.2020 в 11:23
Статистика не вражає, та й старий вже.
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Віктор Бокасса (Betwmount)
14.08.2020 в 11:42
Старий кінь борозди не зіпсує: Роналду, Мессі, Ібра...
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