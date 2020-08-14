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Киевскому Динамо приписывают интерес к хавбеку Лестера и сборной Португалии
Правда, говорят об этом не в Англии
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Кроме "бело-синих" им же якобы интересуется российский ЦСКА.
Центральный полузащитник, который при необходимости может играть как в опорной зоне, так и быть атакующим хавбеком, имеет контракт с "Лестером" до лета 2021 года.
Однако за свой клуб не выступает - прошлый сезон Адриен провел в аренде французского "Монако", в 25 матчах отдал 2 ассиста.
На счету Адриена 26 матчей за национальную сборную Португалии и 1 гол в составе команды он стал чемпионом Европы.