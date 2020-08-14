Киевскому Динамо приписывают интерес к хавбеку Лестера и сборной Португалии

" Динамо " интересуется 31-летним игроком сборной Португалии и английского "Лестера" Адриеном Силвой, сообщает португальский Record.

Кроме "бело-синих" им же якобы интересуется российский ЦСКА.

Центральный полузащитник, который при необходимости может играть как в опорной зоне, так и быть атакующим хавбеком, имеет контракт с "Лестером" до лета 2021 года.

Однако за свой клуб не выступает - прошлый сезон Адриен провел в аренде французского "Монако", в 25 матчах отдал 2 ассиста.

На счету Адриена 26 матчей за национальную сборную Португалии и 1 гол в составе команды он стал чемпионом Европы.