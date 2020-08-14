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Суркис: Доходы клуба - только от телевидения, от билетов и атрибутики ничего не получаем
Президент киевского "
По его словам, сейчас доходы "бело-синие" получают только от телевидения.
Это около миллиона долларов, еще какие-то спонсорские деньги. Плюс получаем доход в зависимости от того, играем мы в Лиге Европы или в Лиге чемпионов.
Если бы мы играли сегодня в Лиге чемпионов, то дотационный бюджет мог быть только на трансферы, образно говоря. А так у нас бюджет сегодня $ 30-35 млн, где дотационных денег около $ 15-20 млн. Их приходится акционерам добавлять в футбольный клуб "Динамо" Киев.
Почему? Потому что от билетов мы ничего не получаем. От атрибутики, к сожалению, мы ничего не получаем. Не работают те механизмы зарабатывания денег, которые есть на Западе.