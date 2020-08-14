  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Суркис: Доходы клуба - только от телевидения, от билетов и атрибутики ничего не получаем
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Суркис: Доходы клуба - только от телевидения, от билетов и атрибутики ничего не получаем

Премьер-лига
(2 голосов)
Суркис: Доходы клуба - только от телевидения, от билетов и атрибутики ничего не получаем
Новина українською

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис высказался о финансах клуба.

По его словам, сейчас доходы "бело-синие" получают только от телевидения.

Это около миллиона долларов, еще какие-то спонсорские деньги. Плюс получаем доход в зависимости от того, играем мы в Лиге Европы или в Лиге чемпионов.

Читайте такжеСуркис о назначении Луческу: У нас общество, которое все пытается превратить в политику

Если бы мы играли сегодня в Лиге чемпионов, то дотационный бюджет мог быть только на трансферы, образно говоря. А так у нас бюджет сегодня $ 30-35 млн, где дотационных денег около $ 15-20 млн. Их приходится акционерам добавлять в футбольный клуб "Динамо" Киев.

Почему? Потому что от билетов мы ничего не получаем. От атрибутики, к сожалению, мы ничего не получаем. Не работают те механизмы зарабатывания денег, которые есть на Западе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Игорь Суркис Билеты Динамо (Киев) Телевидение телепул доходы атрибутика
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
НВ

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
белорус (Киев)
14.08.2020 в 11:59
Продайте Супрягу за 10 лямов, Цыганкова за 15 и Миколенко за столько же, вот вам и будет бабло не хилое и футболисты смогут расти и развиваться, да и сборная от этого будет только сильнее. А то заламывают за сопливых молодых, из колхозного чемпионата и ещё не из страны ЕС
Ответить
+1
0
yunguvnor (м. Чернігів)
14.08.2020 в 11:59
Бреше, як Сірко на місяць. Прибутки від атрибутики значні, інакше би New Balance не реклямувала клубний мьорч у себе в інстаґрамі. Це залучення авдиторії, а отже, бабло.
Ответить
0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
14.08.2020 в 11:36
Чи не ви часом з шановним Ринатом Ллеонідовичем та іже з ними побудували (захопили) таку економіку, що вболівальники дуже бідні?
Ответить
+3
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...