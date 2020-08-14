Суркис: Доходы клуба - только от телевидения, от билетов и атрибутики ничего не получаем

Президент киевского " Динамо " Игорь Суркис высказался о финансах клуба.

По его словам, сейчас доходы "бело-синие" получают только от телевидения.

Это около миллиона долларов, еще какие-то спонсорские деньги. Плюс получаем доход в зависимости от того, играем мы в Лиге Европы или в Лиге чемпионов.

Если бы мы играли сегодня в Лиге чемпионов, то дотационный бюджет мог быть только на трансферы, образно говоря. А так у нас бюджет сегодня $ 30-35 млн, где дотационных денег около $ 15-20 млн. Их приходится акционерам добавлять в футбольный клуб "Динамо" Киев.

Почему? Потому что от билетов мы ничего не получаем. От атрибутики, к сожалению, мы ничего не получаем. Не работают те механизмы зарабатывания денег, которые есть на Западе.