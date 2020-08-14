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Футболист Олимпика признал, что переезд в российскую премьер-лигу был ошибкой
Хотя РПЛ считает сильнее, чем УПЛ
Центральный защитник донецкого "
Я тогда все взвешивал: где "Олимпик" может играть, а где СКА Хабаровск. Было 50 на 50. В российском клубе была премьер-лига и условия. Не факт, что "Олимпик" вышел бы в групповой этап ЛЕ, а там - РПЛ.
Сейчас я понимаю, что переезд в Россию в такое время был ошибкой. Не говорю, что каюсь, но сейчас я бы так не поступил. Как к этому отнеслись друзья и ближние? Один говорил, что не стоит этого делать. Корректно говорил. Сказал подумать, мол, лучше не надо.
Мне казалось, что "СКА Хабаровск" сильнее "Олимпика". Я не знаю, что такое спорт вне политики. Никогда такого не говорил. Чемпионат России сильнее украинского и сейчас, команды сильнее. Там не одна или две сильные команды, а 7-8. Команды, которые ниже, могут отобрать очки у этих 8.
Место в основном составе мне не гарантировали, я сыграл где-то 16-18 матчей, вместе с матчами Кубка. Много это или мало. Там часто делали ротацию. Не было никаких разговоров о том, что я из Украины. Контракт был подписан на год, мне же было 32 года.
Бывший клуб Гришко вылетел с главной российской лиги и выступает во второй по значимости - РФЛ (аналог украинской Первой лиги).