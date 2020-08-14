Футболист Олимпика признал, что переезд в российскую премьер-лигу был ошибкой

Центральный защитник донецкого " Олимпика " Дмитрий Гришко вспомнил период своей карьеры, когда в 2017-2018 годах играл в российском "СКА Хабаровске".

Я тогда все взвешивал: где "Олимпик" может играть, а где СКА Хабаровск. Было 50 на 50. В российском клубе была премьер-лига и условия. Не факт, что "Олимпик" вышел бы в групповой этап ЛЕ, а там - РПЛ.

Сейчас я понимаю, что переезд в Россию в такое время был ошибкой. Не говорю, что каюсь, но сейчас я бы так не поступил. Как к этому отнеслись друзья и ближние? Один говорил, что не стоит этого делать. Корректно говорил. Сказал подумать, мол, лучше не надо.