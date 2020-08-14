Суркис: Надеюсь, что Луческу поставит Родригеса на место

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал о перспективах 25-летнего футболиста сборной Люксембурга Жерсона Родригеса, который прославился нарушениями дисциплины.

"Купили мы Жерсона Родригеса. Правильно Горан Саблич написал: узнайте его личностные качества, а потом покупайте. Он в "Шерифе" играл и прочее. Родригеш - сильный футболист. Если сейчас его Луческу поставит на место - дай Бог, чтобы он нам помог. Нет - будет продан или отдан в аренду. Но так, как он себя вел на скамейке в игре с "Шахтером", так себя футболист в "Динамо" вести не должен", - сказал Суркис.

Добавим, что вторую часть сезона 2019/2020 Родригеш на правах аренды провел в турецком "Анкарагюджю", из которого его выгнали за драку.