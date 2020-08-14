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Десна продлила контракт с двумя основными игроками

Премьер-лига
(1 голосов)

Один пробудет в команде один год, а второй - четыре года

Десна продлила контракт с двумя основными игроками
Новина українською

Вратарь "Десны" Евгений Паст и защитник Андрей Гитченко продолжат свою карьеру в Чернигове. 14 августа игроки подписали новые контракты - Гитченко на один год, Паст - на два года.

Паст присоединился к "Десне" 8 июня 2018. Всего в составе черниговцев провел 52 матча (30 в сезоне 2019/2020).

Гитченко выступает в "Десне" с 12 июня 2018 года. В составе черниговского клуба Андрей провел 73 матча и забил 4 гола.

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В статье: Евгений Паст Андрей Гитченко Десна (Чернигов)
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