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Суркис: Луческу не удастся построить Шахтер в Киеве

Премьер-лига
(2 голосов)

Все дело в приоритетах

Суркис: Луческу не удастся построить Шахтер в Киеве
Новина українською

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал, какой стратегии будет придерживаться Мирча Луческу в столичном клубе.

"Думаю, что построить "Шахтер" в Киеве ему не удастся, потому что у каждого своя философия. Сегодня в "Шахтере" на контракте 13 бразильцев, из которых два – с украинским гражданством. Мы пошли другим путем и попытаемся пройти его до конца.

Мы дали возможность развиваться нашей молодежи, дополнительно реконструировали корпус для детской спортивной школы. И сегодня наш акцент на украинских ребят. Вот в этом году выпущено 25 ребят 17 лет. Из них 14 человек начали работать в команде U-19, и у многих из них есть будущее в большом футболе", – сказал Суркис.

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В статье: Мирча Луческу Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
Sport.ua
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Комментарии (3)
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vlotko (Броди)
14.08.2020 в 17:21
Задача Мірчі в тому, щоб закінчити ЧУ з якмога меншим відривом від першого місця і більшим відривом від третьої позиції.
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0
0
avatar
Инспектор ( )
14.08.2020 в 16:55
А Луческу Шахтер и не строил. Он просто был частью, хотя и важной, системы клуба. А систему построил Ахметов. И бразильцы были и есть частью этой системы.
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0
-1
Alex.696 (Немирів)
14.08.2020 в 17:06
Та ні, саме луческу почав будувати такий шохтьор, а ахмет був гаманцем цього проекту.
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0
0


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