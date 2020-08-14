Суркис: Луческу не удастся построить Шахтер в Киеве

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал, какой стратегии будет придерживаться Мирча Луческу в столичном клубе.

"Думаю, что построить "Шахтер" в Киеве ему не удастся, потому что у каждого своя философия. Сегодня в "Шахтере" на контракте 13 бразильцев, из которых два – с украинским гражданством. Мы пошли другим путем и попытаемся пройти его до конца.

Мы дали возможность развиваться нашей молодежи, дополнительно реконструировали корпус для детской спортивной школы. И сегодня наш акцент на украинских ребят. Вот в этом году выпущено 25 ребят 17 лет. Из них 14 человек начали работать в команде U-19, и у многих из них есть будущее в большом футболе", – сказал Суркис.