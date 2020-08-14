Премьер-лига
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Аталанта намерена подписать контракт с Тайсоном
Но отпустит ли Шахтер игрока?
"Аталанта" заинтересована в трансфере полузащитника "Шахтера" Тайсона, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По данным источника, итальянцы готовы подписать с 32-летним бразильцем трехлетний контракт. Transfermarket оценивает стоимость футболиста в 9,5 миллиона евро.
В минувшем сезоне УПЛ Тайсон провел за "Шахтер" 25 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал 8 результативных передач.
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Комментарии (1)
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kuandrew (Львов)
14.08.2020 в 17:25
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