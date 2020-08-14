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Аталанта намерена подписать контракт с Тайсоном

Премьер-лига
(1 голосов)

Но отпустит ли Шахтер игрока?

Аталанта намерена подписать контракт с Тайсоном
Новина українською

"Аталанта" заинтересована в трансфере полузащитника "Шахтера" Тайсона, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, итальянцы готовы подписать с 32-летним бразильцем трехлетний контракт. Transfermarket оценивает стоимость футболиста в 9,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне УПЛ Тайсон провел за "Шахтер" 25 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал 8 результативных передач.

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В статье: Тайсон Аталанта (Бергамо) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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kuandrew (Львов)
14.08.2020 в 17:25
Ви вже на Тайсона переключились?? За останный тиждень пів команди продали...
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