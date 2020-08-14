Защитник Шахтера рассказал о любимых книгах и большой коллекции парфюмов

Защитник "Шахтера" Давид Хочолава рассказал без каких вещей он не может прожить и дня.

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Телефон

"То, что я всегда беру, и я думаю, что сейчас, в 21 веке – это обычная вещь. Это телефоны. Два телефона, потому что один у меня для команды, для сборной, для интервью и журналистов. А другой у меня только для семьи".



Планшет

"Я очень сильно люблю фильмы смотреть. Вместе с тем, что я люблю фильмы смотреть, я очень люблю вещи терять. Как раз вот потерял свой планшет. Забыл в самолете. Без него очень тяжело, потому что в телефоне на маленьком дисплее не удобно смотреть видео".

Книга

"У меня с собой всегда есть книга. В последнее время очень интересуют успешные люди, храбрые люди, которые чего-то добились. Я читал об основателе Nike – Филе Найте. Человек полетел в Азию вообще ничего не имея. Он просто хотел договориться с Asics. Вроде бы он зарабатывал нормальные деньги, но он хотел создать что-то свое. В итоге он создал Nike, который, думаю, является самым лучшим спортивным брендом сейчас".

Парфюмы

"Мне духи очень нравятся. У меня дома коллекция, где-то 40 или 50 ароматов. Мне девушка всегда говорит, что человека можно узнать по запаху и нужно выбрать 2-3 аромата и их использовать. А мне просто нравится. У меня под настроение – какое настроение, такие и духи".

Скорее всего, Давид также не может обойтись без футбола. В понедельник "Шахтер" сыграет против "Интера" и у него будет шанс выйти на поле.