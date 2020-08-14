Тищенко подписал новый контракт с Мариуполем

Защитник Игорь Тищенко вернулся в ФК "Мариуполь". Ветеран команды заключил новый контракт, который рассчитан на один сезон.

Напомним, 1 августа "Мариуполь" объявил об уходе 31-летнего футболиста из клуба. С тех пор у команды появился новый главный тренер - Остап Маркевич.

Тищенко является воспитанником академии "Мариуполя". В активе футболиста 5 матчей в квалификации Лиги Европы, 14 игр в Кубке Украины и 22 поединка (2 гола) в Первой лиге. В общей сложности Игорь провел за "Мариуполь" 238 поединков (16 голов).