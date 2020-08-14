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Тищенко подписал новый контракт с Мариуполем

Премьер-лига
(1 голосов)

Игрок проведет в клубе ещё один год

Тищенко подписал новый контракт с Мариуполем
Новина українською

Защитник Игорь Тищенко вернулся в ФК "Мариуполь". Ветеран команды заключил новый контракт, который рассчитан на один сезон.

Напомним, 1 августа "Мариуполь" объявил об уходе 31-летнего футболиста из клуба. С тех пор у команды появился новый главный тренер - Остап Маркевич.

Тищенко является воспитанником академии "Мариуполя". В активе футболиста 5 матчей в квалификации Лиги Европы, 14 игр в Кубке Украины и 22 поединка (2 гола) в Первой лиге. В общей сложности Игорь провел за "Мариуполь" 238 поединков (16 голов).

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В статье: Игорь Тищенко Мариуполь
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Комментарии (2)
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kanoist (мариуполь)
14.08.2020 в 19:13
Он тяжёлый,не нравится он мне,типа несовременный и с айкью)))) у него проблемы,фУтболист 80-х годов!!!
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Н-Махно (Мариуполь )
14.08.2020 в 18:36
охренненое обновление-зачем?шух попросил?
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