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Динамо и Олимпик начинают: УПЛ утвердила расписание первого тура

Премьер-лига
(1 голосов)

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Динамо и Олимпик начинают: УПЛ утвердила расписание первого тура
UA-Футбол
Новина українською

Уже на следующей неделе стартует новый сезон украинского чемпионата. Официально опубликовано расписание первого тура. В первый же день, 21-го августа, сыграют "Динамо" и "Шахтер", но не в очном матче.

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Полное расписание:

21 августа - пятница

"Олимпик" - "Динамо" 17:00

"Шахтер" - "Колос" 19:00*

22 августа - суббота

"Львов" - "Минай" 14:00

"Десна" - "Заря" 17:00

"Александрия" - "Мариуполь" 19:30

23 августа - воскресенье

"Ингулец" - "Днепр-1" 14:00

"Ворскла" - "Рух" 17:00

Отметим, что матч "Шахтера" может быть перенесен, если клуб выйдет в финал Лиги Европы.

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В статье: Олимпик (Донецк) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) УПЛ
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Источник:
УПЛ
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Комментарии (2)
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simargl (Чернигов)
14.08.2020 в 19:14
А что там нарешали со зрителями ??? 25% , 50% или 0 ???
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v.grischuk (Винница)
14.08.2020 в 18:58
Ща Динамо как начнет со своими миллиоными Супрягой, Миколенко, Циганковым...... Как поднимут сразу на них цену)))))
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