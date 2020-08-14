Динамо и Олимпик начинают: УПЛ утвердила расписание первого тура

Уже на следующей неделе стартует новый сезон украинского чемпионата. Официально опубликовано расписание первого тура. В первый же день, 21-го августа, сыграют "Динамо" и "Шахтер", но не в очном матче.

Полное расписание :

21 августа - пятница

"Олимпик" - "Динамо" 17:00

"Шахтер" - "Колос" 19:00*

22 августа - суббота

"Львов" - "Минай" 14:00

"Десна" - "Заря" 17:00

"Александрия" - "Мариуполь" 19:30

23 августа - воскресенье

"Ингулец" - "Днепр-1" 14:00

"Ворскла" - "Рух" 17:00

Отметим, что матч "Шахтера" может быть перенесен, если клуб выйдет в финал Лиги Европы.