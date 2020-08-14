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Динамо и Олимпик начинают: УПЛ утвердила расписание первого тура
Ждать осталось всего семь дней
Уже на следующей неделе стартует новый сезон украинского чемпионата. Официально опубликовано расписание первого тура. В первый же день, 21-го августа, сыграют "Динамо" и "Шахтер", но не в очном матче.
Полное расписание:
21 августа - пятница
"Олимпик" - "Динамо" 17:00
"Шахтер" - "Колос" 19:00*
22 августа - суббота
"Львов" - "Минай" 14:00
"Десна" - "Заря" 17:00
"Александрия" - "Мариуполь" 19:30
23 августа - воскресенье
"Ингулец" - "Днепр-1" 14:00
"Ворскла" - "Рух" 17:00
Отметим, что матч "Шахтера" может быть перенесен, если клуб выйдет в финал Лиги Европы.