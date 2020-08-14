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Гармаш тренируется в общей группе Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Сработается с Луческу?

Гармаш тренируется в общей группе Динамо
UA-Футбол
Новина українською

Денис Гармаш тренируется с общей группой киевского "Динамо". Об этом сообщает телеграм-канал "Шах и Шах".

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Полузащитник вернулся из полугодовой аренды. Шесть месяцев он отыграл в составе "Ризеспора", успел провести 16 матчей, в которых отметился тремя голами.

Напомним, что "Динамо" сейчас тренирует Мирча Луческу, а значит Денису придется убедить нового тренера в своей конкурентоспособности.

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В статье: Денис Гармаш Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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Металлист Харьков
14.08.2020 в 19:41
Пропал дом ))))))))))))))
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