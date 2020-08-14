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Гармаш тренируется в общей группе Динамо
Сработается с Луческу?
Денис Гармаш тренируется с общей группой киевского "Динамо". Об этом сообщает телеграм-канал "Шах и Шах".
Полузащитник вернулся из полугодовой аренды. Шесть месяцев он отыграл в составе "Ризеспора", успел провести 16 матчей, в которых отметился тремя голами.
Напомним, что "Динамо" сейчас тренирует Мирча Луческу, а значит Денису придется убедить нового тренера в своей конкурентоспособности.
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Источник:Телеграм-канал "Шах и Шах"
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14.08.2020 в 19:41
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