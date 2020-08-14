Гармаш тренируется в общей группе Динамо

Денис Гармаш тренируется с общей группой киевского "Динамо". Об этом сообщает телеграм-канал "Шах и Шах".

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Полузащитник вернулся из полугодовой аренды. Шесть месяцев он отыграл в составе "Ризеспора", успел провести 16 матчей, в которых отметился тремя голами.

Напомним, что "Динамо" сейчас тренирует Мирча Луческу, а значит Денису придется убедить нового тренера в своей конкурентоспособности.