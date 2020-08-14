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Секретарь КДК УАФ: Решение о присутствии болельщиков на стадионе будет на следующей неделе
Как раз перед стартом сезона
Секретарь КДК УАФ Игорь Грищенко прокомментировал ситуацию с разрешением болельщикам на посещение матчей.
"Перед матчами плей-офф было разрешение о допуске болельщиков на стадионы от Минздрава. Это было в тестовом режиме. Сейчас идут консультации по новому сезону, они в активной фазе. Со следующей неделе уже должно быть итоговое решение, осталось несколько дней. Разрешения еще нет.
Ни в одном документе не прописано, что это прямо запрещено. Поэтому может интерпретироваться с позиции "разрешено все, что не запрещено" или "разрешено все, что прямо предусмотрено законодательством", - заявил Грищенко.
Отметим, что новый сезон УПЛ начинается в