Цитаишвили: Моя задача - стать лидером Динамо

Георгий Цитаишвили рассказал как "Динамо" готовится к сезону и о своей задачи стать лидером клуба.

"Наша задача сейчас - научиться хорошо выходить из прессинга и прессинговать. Поэтому мы занимались на узком поле, чтобы все находились “в куче”, не было больших зон и чтобы наши защитники привыкали.

Когда тренер с нами разговаривает - это всегда большая мотивация. Ведь такой наставник с огромный опытом - большая редкость. Все, что он говорит, мы воспринимаем сразу же и сохраняем в голове. Потому что он пришел сюда, чтобы, в первую очередь, нам помочь.

Моя цель - стать лидером “Динамо”. Для меня это родной клуб, он многое мне дал. Поэтому, прежде всего, хочу добиться здесь максимальных результатов не только для себя, но и для команды, чтобы вписать нас в историю", - приводит слова игрока официальный сайт клуба.