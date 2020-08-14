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Цитаишвили: Моя задача - стать лидером Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Звучит амбициозно

Цитаишвили: Моя задача - стать лидером Динамо
UA-Футбол
Новина українською

Георгий Цитаишвили рассказал как "Динамо" готовится к сезону и о своей задачи стать лидером клуба.

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"Наша задача сейчас - научиться хорошо выходить из прессинга и прессинговать. Поэтому мы занимались на узком поле, чтобы все находились “в куче”, не было больших зон и чтобы наши защитники привыкали.

Когда тренер с нами разговаривает - это всегда большая мотивация. Ведь такой наставник с огромный опытом - большая редкость. Все, что он говорит, мы воспринимаем сразу же и сохраняем в голове. Потому что он пришел сюда, чтобы, в первую очередь, нам помочь.

Моя цель - стать лидером “Динамо”. Для меня это родной клуб, он многое мне дал. Поэтому, прежде всего, хочу добиться здесь максимальных результатов не только для себя, но и для команды, чтобы вписать нас в историю", - приводит слова игрока официальный сайт клуба.

Отметим, что начать быть лидером Георгий сможет уже 21-го августа, когда стартует новый сезон.

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В статье: Динамо (Киев) Георгий Цитаишвили
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Источник:
ФК "Динамо"
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