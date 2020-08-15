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Ярмоленко: Луческу научит игроков новому, это полезно для пацанов
Экс-динамовец прокомментировал назначение специалиста
Вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко прокомментировал назначение Мирчи Луческу на пост главного тренера "Динамо".
"Назначение Луческу? Я считаю, что это хорошо для пацанов. Он хороший тренер. Разговаривал с Сидором, он тоже одобрил.
Я считаю, что это полезно для них. Научит игроков чему-то новому. Так что почему бы и нет?", – сказал Ярмоленко.
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Источник:Youtube-шоу Влады Седан
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Комментарии (5)
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v.grischuk (Винница)
15.08.2020 в 10:13
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Харьковчанин (Харків)
15.08.2020 в 09:55
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Acsakal (Kharkov)
15.08.2020 в 09:34
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Oлeкcин (Н.)
15.08.2020 в 09:25
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Vantala (Kharkiv)
15.08.2020 в 09:49
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