Ярмоленко: Луческу научит игроков новому, это полезно для пацанов

Вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко прокомментировал назначение Мирчи Луческу на пост главного тренера "Динамо".

"Назначение Луческу? Я считаю, что это хорошо для пацанов. Он хороший тренер. Разговаривал с Сидором, он тоже одобрил.

Я считаю, что это полезно для них. Научит игроков чему-то новому. Так что почему бы и нет?", – сказал Ярмоленко.