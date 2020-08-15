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Ярмоленко: Луческу научит игроков новому, это полезно для пацанов

Премьер-лига
(2 голосов)

Экс-динамовец прокомментировал назначение специалиста

Ярмоленко: Луческу научит игроков новому, это полезно для пацанов
Новина українською

Вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко прокомментировал назначение Мирчи Луческу на пост главного тренера "Динамо".

"Назначение Луческу? Я считаю, что это хорошо для пацанов. Он хороший тренер. Разговаривал с Сидором, он тоже одобрил.

Я считаю, что это полезно для них. Научит игроков чему-то новому. Так что почему бы и нет?", – сказал Ярмоленко.

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В статье: Андрей Ярмоленко Мирча Луческу Динамо (Киев)
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(2 голосов)
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Комментарии (5)
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v.grischuk (Винница)
15.08.2020 в 10:13
Да, тебя уже видно как там научили, что в сборную уже нех приглашать...
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Харьковчанин (Харків)
15.08.2020 в 09:55
Слово за Мілєй)
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Acsakal (Kharkov)
15.08.2020 в 09:34
Старий пес навчить молодих "новим" трюкам?
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0
-1
Oлeкcин (Н.)
15.08.2020 в 09:25
Васильев, давай нарисуй еще интервью Гаденыша и Мили, как они тоже довольны назначенным тренером :)
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Vantala (Kharkiv)
15.08.2020 в 09:49
Миля матюкался, было уже.
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