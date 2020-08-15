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Динамо больше не будет транслировать свои матчи на "плюсах" – источник

Премьер-лига
(1 голосов)

Киевляне могут сменить транслятора

Динамо больше не будет транслировать свои матчи на "плюсах" – источник
Новина українською

"Динамо" больше не будет транслировать свои матчи на каналах медиагруппы "1+1".

По информации журналиста Игоря Бурбаса, руководство киевлян ведет переговоры о размещении домашних матчей на телеканале "НТН", входящий в состав Inter Media Group.

Альтернативным вариантом является ТК "Спорт 1".

Ранее владелец "Динамо" Игорь Суркис заявил, что Игорю Коломойскому больше не интересен футбол.

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В статье: Динамо (Киев)
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Комментарии (6)
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Запорізьке Торпедо (zp)
15.08.2020 в 13:59
круто, перешли от бени к фирташу. рокиров очка
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0
0
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ascent (Луксор)
15.08.2020 в 13:32
Довыпендривались: "8 клубов проголосовали «за», но представители еще 4 клубов — «против». Вероятно, против выступили Динамо, Заря, Днепр-1 и Десна, которые будут транслироваться медиахолдингом 1+1..."
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0
0
Unselfish (Белая Церковь )
15.08.2020 в 13:18
Не страшно, в инете смотрю последний год и не парюсь... А общественные каналы не смотрю вообще... Зачем забивать голову тупизмом...
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+3
0
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Dnepr-75 (Днiпро)
15.08.2020 в 13:07
Бене не до футбола, конфискация недвижимости в штатах,это главная тема.
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+3
0
Dimka26 (Чернигов)
15.08.2020 в 13:03
Теперь профутбол наверное на НТН переедет? А вообще предсказуемо. Это же сеть тв его кореша медведя.
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+1
0
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okolegko (Київ)
15.08.2020 в 13:19
Не "медведя" а "мішкіна"
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+1
0


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