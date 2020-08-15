"Динамо" больше не будет транслировать свои матчи на каналах медиагруппы "1+1".

По информации журналиста Игоря Бурбаса, руководство киевлян ведет переговоры о размещении домашних матчей на телеканале "НТН", входящий в состав Inter Media Group.

Альтернативным вариантом является ТК "Спорт 1".

Ранее владелец "Динамо" Игорь Суркис заявил, что Игорю Коломойскому больше не интересен футбол.