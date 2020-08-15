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Динамо больше не будет транслировать свои матчи на "плюсах" – источник
Киевляне могут сменить транслятора
"Динамо" больше не будет транслировать свои матчи на каналах медиагруппы "1+1".
По информации журналиста Игоря Бурбаса, руководство киевлян ведет переговоры о размещении домашних матчей на телеканале "НТН", входящий в состав Inter Media Group.
Альтернативным вариантом является ТК "Спорт 1".
Ранее владелец "Динамо" Игорь Суркис заявил, что Игорю Коломойскому больше не интересен футбол.
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Комментарии (6)
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Запорізьке Торпедо (zp)
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ascent (Луксор)
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Unselfish (Белая Церковь )
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Dnepr-75 (Днiпро)
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Dimka26 (Чернигов)
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okolegko (Київ)
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