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Динамо подписало контракт с сыном Андрея Тлумака

Премьер-лига
(1 голосов)

Тлумак-младший будет выступать за юношескую команду киевлян

Динамо подписало контракт с сыном Андрея Тлумака
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Старший тренер "Динамо" U-19 Игорь Костюк сообщил, что киевский клуб подписал контракт с бывшим полузащитником "Карпат" Юрием Тлумаком.

"Это уже наш игрок, мы подписали с ним контракт. Надеемся, он усилит нашу команду, будет полезен и в перспективе вырастет в хорошего футболиста", – сказал Костюк официальному сайту клуба.

18-летний украинец сыграл за "Динамо" U-19 в товарищеском матче с "Любомиром" (5:1). Юрий играет на позиции опорника, также может сыграть на левом фланге полузащиты.

Юрий Тлумак является выпускником "Карпат" и сыном бывшего главного тренера "Волыни" Андрея Тлумака. 9 августа он покинул львовский клуб и находился в статусе свободного агента.

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В статье: Динамо (Киев) Юрий Тлумак
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Комментарии (1)
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Serhiy (Киев)
15.08.2020 в 16:47
Швидко час біжить. Я ще Тлумака-старшого гравцем пам'ятаю (мій ровесник), аж ось вже і його син до вищої ліги доріс ..
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