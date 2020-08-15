Динамо подписало контракт с сыном Андрея Тлумака

Старший тренер "Динамо" U-19 Игорь Костюк сообщил, что киевский клуб подписал контракт с бывшим полузащитником "Карпат" Юрием Тлумаком.

"Это уже наш игрок, мы подписали с ним контракт. Надеемся, он усилит нашу команду, будет полезен и в перспективе вырастет в хорошего футболиста", – сказал Костюк официальному сайту клуба.

18-летний украинец сыграл за "Динамо" U-19 в товарищеском матче с "Любомиром" (5:1). Юрий играет на позиции опорника, также может сыграть на левом фланге полузащиты.

Юрий Тлумак является выпускником "Карпат" и сыном бывшего главного тренера "Волыни" Андрея Тлумака. 9 августа он покинул львовский клуб и находился в статусе свободного агента.