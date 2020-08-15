Днепр-1 - Александрия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В 15:00 в субботу, 15 августа, на "Днепр-Арене" состоится контрольный матч между "Днепр-1" и "Александрией". Напомним, что обе команды по итогам прошлого сезона остались без еврокубков, уступив в плей-офф "Колосу" и "Мариуполю" соответственно.