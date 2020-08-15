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Днепр-1 - Александрия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Товарищеский матч соперников по УПЛ
В 15:00 в субботу, 15 августа, на "Днепр-Арене" состоится контрольный матч между "Днепр-1" и "Александрией". Напомним, что обе команды по итогам прошлого сезона остались без еврокубков, уступив в плей-офф "Колосу" и "Мариуполю" соответственно.
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shourgesmiclew
15.08.2020 в 16:19
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