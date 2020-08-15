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Конопля и Литовка останутся в Десне

Премьер-лига
(1 голосов)

Игроки подписали новые контракты с черниговцами

Конопля и Литовка останутся в Десне
Новина українською

"Десна" объявила о продлении контракта с голкипером команды Игорем Литовкой. 32-летний вратарь выступает за черниговцев с февраля 2018-го года.

Кроме того, свое пребывание в команде также продолжит и Ефим Конопля. Аренда фулбека "Шахтера" продлена еще на один сезон.

В прошлом сезоне Конопля отдал три результативные передачи в 23 матчах за черниговцев.

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В статье: Десна (Чернигов) Игорь Литовка Ефим Конопля
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Источник:
сайт Десны
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Комментарии (1)
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shourgesmiclew
15.08.2020 в 16:18
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