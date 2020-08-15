Конопля и Литовка останутся в Десне

"Десна" объявила о продлении контракта с голкипером команды Игорем Литовкой. 32-летний вратарь выступает за черниговцев с февраля 2018-го года.

Кроме того, свое пребывание в команде также продолжит и Ефим Конопля. Аренда фулбека "Шахтера" продлена еще на один сезон.

В прошлом сезоне Конопля отдал три результативные передачи в 23 матчах за черниговцев.