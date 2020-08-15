Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент Ингульца Поворознюк: С этим составом в ЛЕ мы не попадем - нужно усилиться
Александр Поворознюк заявил, что "Ингулец" будет проводить трансферную кампанию
Президент "Ингульца" Александр Поворознюк поделился мыслями насчет перспектив команды в УПЛ.
"Я намерен выполнить все пожелания главного тренера Сергея Лавриненко. Понимаю, что с этим составом в Лигу Европы мы не попадем - нам нужно усилиться, хотя бы точечно.
Но эти ребята заслужили сыграть в УПЛ. Я сторонник того, чтобы дать им шанс. Какой будет позиция тренера – я не знаю", - рассказал Александр Поворознюк.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Футбол NEWS
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
DrOn86 (Луцьк)
15.08.2020 в 16:56
Ответить
+1
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...