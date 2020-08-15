  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Президент Ингульца Поворознюк: С этим составом в ЛЕ мы не попадем - нужно усилиться
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Президент Ингульца Поворознюк: С этим составом в ЛЕ мы не попадем - нужно усилиться

Премьер-лига
(1 голосов)

Александр Поворознюк заявил, что "Ингулец" будет проводить трансферную кампанию

Президент Ингульца Поворознюк: С этим составом в ЛЕ мы не попадем - нужно усилиться
Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк поделился мыслями насчет перспектив команды в УПЛ.

"Я намерен выполнить все пожелания главного тренера Сергея Лавриненко. Понимаю, что с этим составом в Лигу Европы мы не попадем - нам нужно усилиться, хотя бы точечно.

Но эти ребята заслужили сыграть в УПЛ. Я сторонник того, чтобы дать им шанс. Какой будет позиция тренера – я не знаю", - рассказал Александр Поворознюк.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: УПЛ Ингулец (Петрово) Сергей Лавриненко Александр Поворознюк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Футбол NEWS
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
DrOn86 (Луцьк)
15.08.2020 в 16:56
Тільки удачі
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...