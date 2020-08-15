Президент Ингульца Поворознюк: С этим составом в ЛЕ мы не попадем - нужно усилиться

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк поделился мыслями насчет перспектив команды в УПЛ.

"Я намерен выполнить все пожелания главного тренера Сергея Лавриненко. Понимаю, что с этим составом в Лигу Европы мы не попадем - нам нужно усилиться, хотя бы точечно.

Но эти ребята заслужили сыграть в УПЛ. Я сторонник того, чтобы дать им шанс. Какой будет позиция тренера – я не знаю", - рассказал Александр Поворознюк.