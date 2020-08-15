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Тымчик, Сирота и Супряга в старте Динамо на матч с Полесьем

Премьер-лига
(3 голосов)

Начало товарищеского матча - 17:00

Тымчик, Сирота и Супряга в старте Динамо на матч с Полесьем
Новина українською

Сегодня киевское "Динамо" проведет контрольный поединок против "Полесье". Начало матча - 17:00.

Стартовый состав "бело-синих":

Бойко - Караваев, Сирота, Кендзера, Тымчик - Сидорчук, Буяльский, Шапаренко, где Пена, Цитаишвили - Супряга.

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В статье: Динамо (Киев) УПЛ Полесье (Житомир)
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