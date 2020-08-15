Премьер-лига
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Тымчик, Сирота и Супряга в старте Динамо на матч с Полесьем
Начало товарищеского матча - 17:00
Сегодня киевское "Динамо" проведет контрольный поединок против "Полесье". Начало матча - 17:00.
Стартовый состав "бело-синих":
Бойко - Караваев, Сирота, Кендзера, Тымчик - Сидорчук, Буяльский, Шапаренко, где Пена, Цитаишвили - Супряга.
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