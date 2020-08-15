Заря - Мариуполь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Сегодня, 15 августа, в 17:30 в Запорожье на стадионе "Торпедо" состоится контрольный матч между "Зарёй" и "Мариуполем". Напомним, что прошлый сезон луганчане завершили на третьем месте в УПЛ, приазовцы стали седьмыми, а через плей-офф не смогли пробиться в Лигу Европы.