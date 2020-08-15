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Заря - Мариуполь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
(2 голосов)

Скрипник против Маркевича-младшего

Заря - Мариуполь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Новина українською

Сегодня, 15 августа, в 17:30 в Запорожье на стадионе "Торпедо" состоится контрольный матч между "Зарёй" и "Мариуполем". Напомним, что прошлый сезон луганчане завершили на третьем месте в УПЛ, приазовцы стали седьмыми, а через плей-офф не смогли пробиться в Лигу Европы.

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В статье: ФК Мариуполь Заря (Луганск)
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Комментарии (1)
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Siren05 (Мариуполь)
15.08.2020 в 19:15
Наши имели игровое преимущество и моменты были, но голы пропустили ну очень простые, заброс в штрафную и игра на опережение...
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