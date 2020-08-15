Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Заря - Мариуполь: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Скрипник против Маркевича-младшего
Сегодня, 15 августа, в 17:30 в Запорожье на стадионе "Торпедо" состоится контрольный матч между "Зарёй" и "Мариуполем". Напомним, что прошлый сезон луганчане завершили на третьем месте в УПЛ, приазовцы стали седьмыми, а через плей-офф не смогли пробиться в Лигу Европы.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Siren05 (Мариуполь)
15.08.2020 в 19:15
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...