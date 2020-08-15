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Источник: Динамо отказалось платить за Филиппова больше 1 млн евро

Премьер-лига
(2 голосов)

Киевляне делали запрос по трансферу форварда "Десны"

Источник: Динамо отказалось платить за Филиппова больше 1 млн евро
Новина українською

Ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский сообщил, что "Динамо" делало запрос по нападающему "Десны" Александру Филиппову.

Руководство черниговской команды оценило трансфер украинского форварда в сумму больше 1 млн евро, но столичный клуб не устроила цена и киевляне прекратили переговоры.

По версии немецкого портала Тransfermarkt Александр стоит 800 тысяч евро. Контракт футболиста с "Десной" рассчитан до конца 2022-го года.

В прошедшем сезоне чемпионата Украины Филиппов провел 30 матчей, забил 16 голов и отдал 4 голевые передачи.

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В статье: Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Александр Филиппов ТаТоТаке
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Источник:
ТаТоТаке
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Комментарии (16)
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Dardolis (Первомайск)
15.08.2020 в 19:59
Для его карьеры может быть в ДК и лучше было.... по крайней мере Филиппова сразу бы в сборную вызвали ...Как Тымчика...
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0
0
avatar
v.grischuk (Винница)
15.08.2020 в 19:42
Интересно, если бы Филиппов принадлежал Динамо, за сколько бы они готовы были бы его отпустить?
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+1
0
yunguvnor (м. Чернігів)
15.08.2020 в 19:44
Думаю, явно лямів так за 20. Причому навіть не в Евертон умовний, лол.
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+1
0
yunguvnor (м. Чернігів)
15.08.2020 в 19:08
1 мільйон за нападника з 16 м'ячами за сезон? Скільки спайсу викурили в Динамо, перш ніж запропонувати таку суму? Це смішно, та й годі, бо тільки дебіл суне за найкращого форварда України вартість, за яку Смалійчук продав свого часу нікому не відомого Шведа в Севілью.
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+1
-1
shsp (Кировоград)
15.08.2020 в 18:57
как! для дк должно же быть бесплатно)!
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+2
-2
avatar
Алімпійка (R)
15.08.2020 в 18:52
Филю не продавать,он не сможет в другом клубе.
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+1
-1
yunguvnor (м. Чернігів)
15.08.2020 в 19:23
Зможе, зможе. Просто його продати вміти треба.
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+1
0
Alex.696 (Немирів)
15.08.2020 в 18:29
Подивимось, кому і за скільки Десна продасть Філіпова. Якщо продасть.
Ответить
+2
-3
ПРАЗДНИК (ЧЕРНИГОВ)
15.08.2020 в 19:08
Вот ещё пару раз раком ДК поставят и увидеть...
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+1
-2
yunguvnor (м. Чернігів)
15.08.2020 в 19:13
Як чернігівець я виключно за. Кієв треба нагибати по саме небалуйся.
0
-2
yunguvnor (м. Чернігів)
15.08.2020 в 19:12
А чо ви за нього 300 тисяч не запропонували? І Суркіса бонусом з лєнточкою для перерізання, ага. Тоді б точно купили.
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0
-1
Mariupol_ua (Мариуполь)
15.08.2020 в 18:29
В Уганде
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0
-1
Alex.696 (Немирів)
15.08.2020 в 18:30
Краще в Уганді, ніж орендувати 11 гравців у шохтьора
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+3
0
ПРАЗДНИК (ЧЕРНИГОВ)
15.08.2020 в 18:25
В Мозамбике найдут на халяву
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+1
-4
Impressed (Украина)
15.08.2020 в 18:02
найдут очередного Каргбо за 2 ляма. вот и вся политика дк
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+2
-5
yunguvnor (м. Чернігів)
15.08.2020 в 19:15
Ти диви, обережніше з цими жартами, бо Селюк може читати цей сайт і записати за тобою.
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0
-2


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