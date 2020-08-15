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Источник: Динамо отказалось платить за Филиппова больше 1 млн евро
Киевляне делали запрос по трансферу форварда "Десны"
Ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский сообщил, что "Динамо" делало запрос по нападающему "Десны" Александру Филиппову.
Руководство черниговской команды оценило трансфер украинского форварда в сумму больше 1 млн евро, но столичный клуб не устроила цена и киевляне прекратили переговоры.
По версии немецкого портала Тransfermarkt Александр стоит 800 тысяч евро. Контракт футболиста с "Десной" рассчитан до конца 2022-го года.
В прошедшем сезоне чемпионата Украины Филиппов провел 30 матчей, забил 16 голов и отдал 4 голевые передачи.