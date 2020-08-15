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Десна разгромила молодежку Шахтера в контрольном матче

Премьер-лига
(1 голосов)

Черниговская команда одержала победу со счетом 4:1

Десна разгромила молодежку Шахтера в контрольном матче
Новина українською

Сегодня молодежный состав донецкого "Шахтера" и первая команда черниговской "Десны" провели товарищеский матч. В итоге подопечные Рябоконя одержали разгромную победу над "горняками" со счетом 4:1.

Контрольный матч

Шахтер U21 - Десна 1:4

Голы: Хльобас, 12 Мудрик, 63, Гуцуляк, 78, Будковский, 81

Десна: Паст (Литовка, 46), Пинчук (Старенький, 61), Имереков (Демьяненко, 85), Гитченко, Мостовой (Мудрик, 61), Домбровский (Арвеладзе, 68), Волков (Картушов, 46), Калитвинцев ( Гуцуляк, 46), Шевцов (Белич, 46, Филиппов, 77), Дегтярев (Будковский, 46), Хлёбас (Тотовицкий, 61)

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В статье: Десна (Чернигов) УПЛ Шахтер U-21 (Донецк)
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Комментарии (3)
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Димон1983
15.08.2020 в 19:42
Да забевает но только в контрольных матчах а в игре дерево
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Алімпійка (R)
15.08.2020 в 18:51
Я за Десну в новом сезоне.Ненавижу ДК и Кротовск.Усилиться нужно качественными легионерами и выграть титул Чемпионов 2021!!!!
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+1
0
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Hugo64 (PARIS)
15.08.2020 в 18:18
филя забиваеет в каждом матче -ПРИВЕТ скрипнику
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0
-1


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