Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Десна разгромила молодежку Шахтера в контрольном матче
Черниговская команда одержала победу со счетом 4:1
Сегодня молодежный состав донецкого "Шахтера" и первая команда черниговской "Десны" провели товарищеский матч. В итоге подопечные Рябоконя одержали разгромную победу над "горняками" со счетом 4:1.
Контрольный матч
Шахтер U21 - Десна 1:4
Голы: Хльобас, 12 Мудрик, 63, Гуцуляк, 78, Будковский, 81
Десна: Паст (Литовка, 46), Пинчук (Старенький, 61), Имереков (Демьяненко, 85), Гитченко, Мостовой (Мудрик, 61), Домбровский (Арвеладзе, 68), Волков (Картушов, 46), Калитвинцев ( Гуцуляк, 46), Шевцов (Белич, 46, Филиппов, 77), Дегтярев (Будковский, 46), Хлёбас (Тотовицкий, 61)