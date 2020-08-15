Жуниор Мораес: Год назад были звонки из Италии. Но сложно уйти из Шахтера

Нападающий донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес прокомментировал слухи о своем переходе в клуб из Серии А.

"Вижу ли я себя в Серии А? Чуть больше года назад, когда мой контракт истекал, были звонки из Италии.

Но трудно покинуть "Шахтер" - тут такая структура, борьба за титулы и Лига чемпионов каждый год", - рассказал форвард "горняков".