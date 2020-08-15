  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Жуниор Мораес: Год назад были звонки из Италии. Но сложно уйти из Шахтера
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Жуниор Мораес: Год назад были звонки из Италии. Но сложно уйти из Шахтера

Премьер-лига
(2 голосов)

Форвард "горняков" рассказал, почему не ушел из донецкого клуба

Жуниор Мораес: Год назад были звонки из Италии. Но сложно уйти из Шахтера
Новина українською

Нападающий донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес прокомментировал слухи о своем переходе в клуб из Серии А.

"Вижу ли я себя в Серии А? Чуть больше года назад, когда мой контракт истекал, были звонки из Италии.

Но трудно покинуть "Шахтер" - тут такая структура, борьба за титулы и Лига чемпионов каждый год", - рассказал форвард "горняков".

Читайте такжеМораес: Если Шахтер хочет быть королем, нужно уложить гиганта на лопатки
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серия А Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Terrikon
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
yunguvnor (м. Чернігів)
15.08.2020 в 19:22
Жуніор Мораес: "Рік тому були дзвінки з Італії, але почасова оплата в Україні більша".
Ответить
+1
0
ffggpl (Харьков)
15.08.2020 в 19:33
Хто тобі заважае? Піди зароби.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...