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Жуниор Мораес: Год назад были звонки из Италии. Но сложно уйти из Шахтера
Форвард "горняков" рассказал, почему не ушел из донецкого клуба
Нападающий донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес прокомментировал слухи о своем переходе в клуб из Серии А.
"Вижу ли я себя в Серии А? Чуть больше года назад, когда мой контракт истекал, были звонки из Италии.
Но трудно покинуть "Шахтер" - тут такая структура, борьба за титулы и Лига чемпионов каждый год", - рассказал форвард "горняков".
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Источник:Terrikon
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Комментарии (2)
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yunguvnor (м. Чернігів)
15.08.2020 в 19:22
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ffggpl (Харьков)
15.08.2020 в 19:33
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