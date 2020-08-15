Заря обыграла Мариуполь в контрольном матче

Заря в этом матче ( надеюсь, что пока ) не показала свою фирменную игру. Первый тайм я смотрел не полностью, но во втором ФКМ полностью контролировал игру и было пару убойных моментов, но, как всегда, реализация... А Заря единственный свой момент на контратаке реализовала. Надеюсь Заря к ЛЕ подойдёт во всеоружии...