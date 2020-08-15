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Заря обыграла Мариуполь в контрольном матче

Премьер-лига
(1 голосов)

Луганчане победили азовцев со счетом 2:1

Заря обыграла Мариуполь в контрольном матче
Новина українською

Сегодня луганская "Заря" провела финальный контрольный матч на сборах. Команда Виктора Скрипника сыграла против "Мариуполя" и одеражала победу со счетом 2:1.

Контрольный матч, стадион "Торпедо"

"Заря" - "Мариуполь" 2:1

Голы: Лунёв 11, Перович 88 - Кулаков 15

Состав "Зари" в этой встрече: Никита Шевченко, Денис Фаворов, Виталий Вернидуб, Джоель Абу Ханна, Максим Гречкин (Жуниньо, 75), Егор Назарина, Владислав Кочергин (Денис Янаков, 78), Андрейс Цыганикс (Михайло Перович, 64), Владлен Юрченко, Владислав Кабаев, Максим Лунёв.

Запасные: Игорь Чайковский, Дмитрий Мацапура, Дмитрий Поддубный.

"Мариуполь" вышел на игру таким составом: Гальчук, Быков, Дава, Муравский, Шемми (игрок на просмотре), Чех, Приходько, Путря, Кащук, Бондарь, Кулаков (Выскребенцев, 21).

"Мариуполь" полностью сменил состав в перерыве: Кудрик, Тищенко, Савуткин, Быков, Игрок на просмотре, Доброхотов, Мишнёв, Бондаренко, Кирюханцев, Топалов (Кащук, 66), Байдал.

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В статье: ФК Мариуполь Заря (Луганск) Контрольный матч
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Комментарии (7)
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v.grischuk (Винница)
15.08.2020 в 21:59
Ниочем
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0
0
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Siren05 (Мариуполь)
15.08.2020 в 21:22
Заря в этом матче ( надеюсь, что пока ) не показала свою фирменную игру. Первый тайм я смотрел не полностью, но во втором ФКМ полностью контролировал игру и было пару убойных моментов, но, как всегда, реализация... А Заря единственный свой момент на контратаке реализовала. Надеюсь Заря к ЛЕ подойдёт во всеоружии...
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0
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ysebe1970 (Бровары)
15.08.2020 в 21:42
Потерять двух крайков... Заре надо брать у ДИНАМО Караваева или возвращать Тымчика иначе туго будет с флангами..
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+1
-1
football2020 (Киев)
15.08.2020 в 21:16
Слабовато для ЛЕ 2-1 с Мариком
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0
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Nelviv`yanyn (На жаль)
15.08.2020 в 20:29
У зари как не было скамейки, так и нет. 3-е место в новом сезоне будет за счастье.
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ascent (Луксор)
15.08.2020 в 20:59
Так они основной состав к ЛЕ наигрывают какая скамейка?
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ysebe1970 (Бровары)
15.08.2020 в 21:44
Будет как с Александрией. Всех на лигу европу а чемп просрут..
+1
0


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