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Заря обыграла Мариуполь в контрольном матче
Луганчане победили азовцев со счетом 2:1
Сегодня луганская "Заря" провела финальный контрольный матч на сборах. Команда Виктора Скрипника сыграла против "Мариуполя" и одеражала победу со счетом 2:1.
Контрольный матч, стадион "Торпедо"
"Заря" - "Мариуполь" 2:1
Голы: Лунёв 11, Перович 88 - Кулаков 15
Состав "Зари" в этой встрече: Никита Шевченко, Денис Фаворов, Виталий Вернидуб, Джоель Абу Ханна, Максим Гречкин (Жуниньо, 75), Егор Назарина, Владислав Кочергин (Денис Янаков, 78), Андрейс Цыганикс (Михайло Перович, 64), Владлен Юрченко, Владислав Кабаев, Максим Лунёв.
Запасные: Игорь Чайковский, Дмитрий Мацапура, Дмитрий Поддубный.
"Мариуполь" вышел на игру таким составом: Гальчук, Быков, Дава, Муравский, Шемми (игрок на просмотре), Чех, Приходько, Путря, Кащук, Бондарь, Кулаков (Выскребенцев, 21).
"Мариуполь" полностью сменил состав в перерыве: Кудрик, Тищенко, Савуткин, Быков, Игрок на просмотре, Доброхотов, Мишнёв, Бондаренко, Кирюханцев, Топалов (Кащук, 66), Байдал.