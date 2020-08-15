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Днепр-1 и Александрия сыграли в нулевую ничью в товарищеском матче

Премьер-лига
(1 голосов)

Команды так и не смогли открыть счет

Днепр-1 и Александрия сыграли в нулевую ничью в товарищеском матче
Новина українською

"Днепр-1" и "Александрия" провели товарищеский матч. Команды за 90 минут не смогли поразить ворота соперников и расписали нулевую ничью.

Контрольный матч.

15 августа. 15:00. "Днепр-Арена".

СК "Днепр-1" - ФК "Александрия" 0:0

Арбитры: Виталий Романов (Днепр), Ярослав Трехлиб (Днепр), Владимир Жарый (Павлоград).

"Днепр-1": Сарнавский (Юрчук, 46), Адамюк, Логинов, Сафронов (Кравченко, 46), Дубинчак (Чичиков, 81), Тейлор, Вакулко (Когут, 46), Батагов, Цуриков, Хобленко, Довбик (Ярмолюк, 59).

ФК "Александрия": Панькив, Бабогло, Бухал (Гордиенко, 34), Пашаев, Мирошниченко, Гречишкин, Банада, Ковалец, Лучкевич, Мишенко, шныряли.

2 тайм: Билык, Мельник, Стецков, Грицюк, Гордиенко (Протасов, 69) Длинный, Задерака, Гречишкин, Безбородко, Ситало, новичок.

На 4 минуте Бухал не реализовал пенальти (вратарь).

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В статье: ФК Александрия Контрольный матч СК Днепр-1
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Источник:
scdnipro1.com
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Комментарии (2)
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Їжак Сергій (Маріуполь)
15.08.2020 в 21:22
После матча Шаран сказал:"Главное, что отстояли на ноль.")))
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Sasha_Bond (Чернигов)
15.08.2020 в 20:30
Исправьте у Алекс последнего игрока в составе!!!
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