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Днепр-1 и Александрия сыграли в нулевую ничью в товарищеском матче
Команды так и не смогли открыть счет
"Днепр-1" и "Александрия" провели товарищеский матч. Команды за 90 минут не смогли поразить ворота соперников и расписали нулевую ничью.
Контрольный матч.
15 августа. 15:00. "Днепр-Арена".
СК "Днепр-1" - ФК "Александрия" 0:0
Арбитры: Виталий Романов (Днепр), Ярослав Трехлиб (Днепр), Владимир Жарый (Павлоград).
"Днепр-1": Сарнавский (Юрчук, 46), Адамюк, Логинов, Сафронов (Кравченко, 46), Дубинчак (Чичиков, 81), Тейлор, Вакулко (Когут, 46), Батагов, Цуриков, Хобленко, Довбик (Ярмолюк, 59).
ФК "Александрия": Панькив, Бабогло, Бухал (Гордиенко, 34), Пашаев, Мирошниченко, Гречишкин, Банада, Ковалец, Лучкевич, Мишенко, шныряли.
2 тайм: Билык, Мельник, Стецков, Грицюк, Гордиенко (Протасов, 69) Длинный, Задерака, Гречишкин, Безбородко, Ситало, новичок.
На 4 минуте Бухал не реализовал пенальти (вратарь).