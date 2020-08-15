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Форвард Днепра-1 Довбик: Нам поставили задачу на сезон - попасть в еврокубки

Премьер-лига
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Игрок днепрян подвел итоги товарищеского матча с "Александрией"

Форвард Днепра-1 Довбик: Нам поставили задачу на сезон - попасть в еврокубки
Новина українською

Нападающий СК "Днепр-1" Артем Довбик поделился мыслями после контрольного матча с "Александрией".

- После трехлетнего перерыва ты вернулся в Днепр. Позади уже два спарринга, как себя чувствуешь и как уже удалось приблизиться к философии игры главного тренера команды?

- Чувствую себя прекрасно. Провели два хороших матча против серьезных соперников. Так что готовимся, набираем форму, и считаю, что уже скоро будем в оптимальных кондициях готовы к сезону.

- Сегодня ты не отметился голом, но в спаррингах результативность, возможно, и отходит на второй план, а главное - настроить на поле связи с партнерами. Как тебе сейчас это удается?

- Все хорошо. Постепенно уже настраиваем комбинационный футбол, а с партнерами я чувствую себя отлично. Конечно, через матчи мы будем постепенно добавлять, лучше друг друга понимать и взаимодействовать на поле. Думаю, что со временем все это будет лучше и лучше, так что смотрим только вперед.

- Руководство "Днепра-1" говорит о европейских амбициях. Какие амбиции у Артема Довбика?

- Нам поставили задачу на сезон попасть в еврокубки, что мы и постараемся сделать. А мои личные амбиции - это помогать команде, забивать голы, отдавать результативные передачи, в общем все, что требуется от игры форварда.

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В статье: ФК Александрия Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
СК "Днепр-1"
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