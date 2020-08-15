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Динамо - Полесье 5:1. Видеообзор контрольного матча
Разгромная победа "бело-синих"
Сегодня в товарищеском поединке киевское "Динамо" разгромило "Полесье" из Житомира. Подопечные Мирчи Луческу забили пять голов в ворота соперника.
Контрольный матч
Тренировочная база "Конча-Заспа"
Голы: Супряга 12, Буяльский 24, Супряга 37, Шапаренко 45, Дуэлунд 78 - Галенко 52
Полесье (стартовый состав): Маханьков, Брынько, Швец, Прокопчук, Власюк, Чернецкий, Даудов, Савошко, Повалий, Галенков, Галенко.
Динамо (стартовый состав): Бойко, Тымчик, Кендзера, Сирота, Караваев, Сидорчук, Шапаренко, Цитаишвили, Буяльский, де Пена, Супряга.
Предупреждения: Галенков 70 - Дуэлунд 71