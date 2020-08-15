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Динамо - Полесье 5:1. Видеообзор контрольного матча

Премьер-лига
(3 голосов)

Разгромная победа "бело-синих"

Динамо - Полесье 5:1. Видеообзор контрольного матча
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Сегодня в товарищеском поединке киевское "Динамо" разгромило "Полесье" из Житомира. Подопечные Мирчи Луческу забили пять голов в ворота соперника.

Контрольный матч

Тренировочная база "Конча-Заспа"

Динамо Киев - Полесье Житомир 5:1

Голы: Супряга 12, Буяльский 24, Супряга 37, Шапаренко 45, Дуэлунд 78 - Галенко 52

Полесье (стартовый состав): Маханьков, Брынько, Швец, Прокопчук, Власюк, Чернецкий, Даудов, Савошко, Повалий, Галенков, Галенко.

Динамо (стартовый состав): Бойко, Тымчик, Кендзера, Сирота, Караваев, Сидорчук, Шапаренко, Цитаишвили, Буяльский, де Пена, Супряга.

Предупреждения: Галенков 70 - Дуэлунд 71

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В статье: Динамо (Киев) Контрольный матч Полесье (Житомир)
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Комментарии (3)
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Oлeкcин (Н.)
15.08.2020 в 21:51
Вот он, истинный уровень табора, играть с Полессьем :)
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absurdlight (Kiev)
15.08.2020 в 22:22
Стоит отметить прогресс, так как прошлым летом тому же Полесье проиграли 1:2.;)))
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Djon (Киев)
15.08.2020 в 22:35
помойку, то что у тебя вместо рота, завали
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